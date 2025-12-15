Sheffieldi EM otsustab kumb vendadest Selevkodest pääseb olümpiale

Milano Cortina taliolümpiamängudel on Eestil iluuisutamises üks koht nii naiste kui ka meeste üksiksõidus. 14. jaanuaril Sheffieldis algaval EM-il selgub, kumb vendadest Selevkodest pääseb olümpiale.

Mullu uued isiklikud rekordid uisutanud ja kodusel EM-il seitsmenda koha saanud Mihhail Selevko pole uuel hooajal kahte puhast sõitu ühel võistlusel näidata veel suutnud. Septembris Bratislavas ja oktoobris Prantsusmaal olid stardid lubavad, kuid järgnenud välisvõistlused Soomes ja Horvaatias tegid meele mõruks.

"Hea algus hooajale, võistlused ei olnud ideaalsed, aga olid enam-vähem head, aga siis need viimased võistlused – enesekindlust ei olnud ja siis oli raske trennis tööd teha. Ma arvan, et trennis on küll päris hästi. Ma sõidan kavad hästi, aga siis võistlusel on natukene raske," rääkis Selevko ERR-ile.

Viimastel võistlustel on ebakindlust tekitanud probleemid varustusega. Soome GP-etapil murdus uisutera ning Selevko on sõitnud erinevate uisusaabaste ja teradega, ent parem jalg on hakanud valutama. Eesti meistrivõistlustel jäi ta vanemale vennale Aleksandrile alla üheksa punktiga.

"Oli nagu raske aeg. Mul olid mured jalaga ja siis olin natukene haige, mentaalselt oli raske ja viimased võistlused ei läinud nii hästi, aga siin olen rahul, et tegin peaaegu kõik, mida ma tahtsin. Samas on veel palju tööd, mis ma pean tegema enne Euroopa meistrivõistlusi," ütles Selevko.

Kui Aleksandr valmistub EM-iks Bostonis, siis Mihhail Tallinnas. 14. jaanuaril Sheffieldis algav EM otsustab, kumb vendadest Selevkodest pääseb olümpiale.