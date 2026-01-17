VAATA OTSE | Vennad Selevkod lähevad vabakavas medaleid püüdma

Sheffieldis toimuvatel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel esitavad meesüksiksõitjad laupäeval vabakava ning Aleksandr ja Mihhail Selevko on medaliheitluses. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.55, kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Vendadel Selevkodel on laupäeval suurepärane võimalus Euroopa meistrivõistluste medalit jahtida, sest 24-aastane Aleksandr läheb vabakavale teiselt ja aasta noorem Mihhail kolmandalt kohalt. Selevkode vahe on väga väike, tunamullu Kaunases EM-hõbeda pälvinud Aleksandr sai lühikava eest 88,71 punkti ja noorem vend 88,28 punkti.

Esikohta läheb säilitama grusiin Nika Egadze, kes kogus oma lühikava eest 91,28 punkti. Selevkod peavad tasemele olema, sest neist kaugele ei jää itaallane Matteo Rizzo (88,00 p) ning lühikavas alistasid 80 punkti piiri ka itaallane Daniel Grassl (84,82 p) ja šveitslane Lukas Britschgi (82,12 p).

Vabakava sõidetakse vastupidises järjestuses ning viimane võistlusgrupp läheb jääle Eesti aja järgi kella 18 paiku. Mihhail Selevko alustab oma kava kell 18.28, Aleksandr kell 18.36 ning liider Egadze kell 18.44.

Pealtvaatajate seas on ka Niina Petrõkina, kes teenis reedel oma teise järjestikuse Euroopa meistritiitli. "Lähen neid (Selevkosid - toim) toetama ja ütlen neile, et nad ei mõtleks asjadele, mis neid ei aita. Püsi endale kindel ja tunneta oma kavas igat hetke ja liigutust. Ma ei tea, kuidas nad valmistuvad, aga ma toetan neid ja keskendun nende tegevusele," sõnas Petrõkina.

"Loodetavasti saab Eesti veel medaleid," lisas ta.

Lisaks selgub laupäeval, kumb Selevkodest esindab Eestit Milano Cortina olümpiamängudel.