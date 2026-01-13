Kodune klubijalgpalli hooaeg algab tänavu Paides

Eesti klubijalgpallihooaeg saab traditsioonilise avapaugu 28. veebruaril toimuva A. Le Coq Superkarikaga, mis viib Paide jalgpallihallis vastamisi Tallinna FC Flora ja Nõmme Kalju FC.

Traditsiooniliselt lähevad selles mängus vastamisi valitsev Eesti meister ja karikavõitja – esimene tiitel läks mullu Florale, Evald Tipneri karika tõstis aga pea kohale Kalju, vahendab jalgpall.ee.

Flora on ajaloos võitnud rekordilised 12 superkarikat, millest viimane pärineb 2024. aastast, kui Viljandis alistati penaltiseeria järel Narva Trans. Nõmme Kalju FC ajaloo ainus superkarika triumf tuli 2019. aastal, mil finaalis võideti 3:2 Tallinna FCI Levadiat.

A. Le Coq Superkarika finaalkohtumise avavile kõlab Paide jalgpallihallis 28. veebruaril kell 17. Eesti Jalgpalli Liit (EJL) annab teada, kui müügile tulevad piletid.

Traditsiooniline Eesti meistri ja karikavõitja vaheline lahing sai uue kuue paari aasta eest. EJL-i ja suurtoetaja A. Le Coqi koostööna loodi superkarikafinaalile värske ilmega logo ning see kannab nime A. Le Coq Superkarikas. Võitjameeskond tõstab pea kohale Eesti kunstniku Krista Lehari valmistatud erilise võidukarika.