33-kordne Saksamaa jalgpalli meisterklubi Müncheni Bayern teenis pühapäeval Bundesligas suure võidu, kui lõi kodupubliku ees Wolfsburgile lausa kaheksa väravat.

Kohtumine algas isegi tasavägiselt, aga Bayern läks juba viiendal minutil vastase omaväravast juhtima. Vaid kaheksa minutit hiljem oli tablool Dzenan Pejcinovici tabamuse järel taas viik, kuid poolajapausile mindi ikkagi Bayerni 2:1 eduseisul, kui Luis Diaz 30. minutil tabamuseni jõudis.

Bayern oli teisel poolajal aga täiesti armutu ning lõi koguni kuus väravat. 50. minutil sai jala valgeks Michael Olise, kolm minutit hiljem said vastased hakkama veel ühe omaväravaga. 68. minutil viis Raphael Guerreiro kodumeeskonna juhtima 5:1 ja kõigest minut hiljem lõi Harry Kane värava, mida võib kindlalt pidada mängu parimaks - Inglismaa kapten keerutas vasakult äärelt tulles karistusala joone pealt palli tagumisse ristnurka.

Olise sahistas külaliste 76. minutil veel korra võrku ning võidule pani hüüumärgi Leon Goretzka, kes vormistas 88. minutil Bayernile võimsa 8:1 võidu.

Pühapäeval peeti Saksamaa kõrgliigas veel üks kohtumine, kui Mönchengladbachi Borussia lõi koduväljakul Augsburgile neli vastuseta väravat. Haris Tabakovici arvele jäi kaks tabamust, skoori tegid veel Kevin Diks ja Joe Scally.

Bayern jätkab 44 punktiga kindlalt tabeli tipus, Meistrite liiga kohtadel jätkavad Borussia Dortmund (33 p), RB Leipzig (29 p) ja Leverkuseni Bayer (29 p), aga Stuttgartil on samuti 29 punkti. Karl Jakob Heina leivaisa Bremeni Werder on 17 punktiga 12. tabelireal, Karol Metsa koduklubi St. Pauli on 12 punktiga 16. kohal.

17. mänguvoor algab juba teisipäeval ning väljakule jookseb ka Werder, St. Pauli mängib kolmapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

