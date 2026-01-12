Suusaorienteerumise tavarajal tulid Eesti meistriteks Kudre ja Jaama

Naiste rajal pakkus hõbedale tulnud Liis-Marii Kaso (Rakvere OK) Doris Kudrele kõva konkurentsi, kuid jäi lõpus siiski kahe minutiga alla. Ligi 14 kilomeetrisel rajal oli Doris Kudre (Värska OK Peko) võiduaeg 1:31.46, kolmandaks tuli nagu lühirajalgi Mareli Vaher (Tartu Katoliku Spordiklubi), kaotus võitjale 14 minutit.

Meeste võistlus kulges täna Olle Ilmar Jaama (Värska OK Peko) veenval juhtimisel. Võiduaeg ligi 18 kilomeetrisel rajal oli 1:34.24. Tugeva lõpuga tõusis teiseks Chris Marcus Krahv (Otepää SK), kaotust võitjale kogunes +3.48. Raja esimeses pooles suure eksimusega medalikonkurentsist välja kukkunud Kevin Hallop (Värska OK Peko) suutis seejärel tõusvas tempos sõites konkurentidele järele jõuda ja kolmandaks tõusta, kaotades teisele kohale lõpus vaid 18 sekundit.

Tuisune ja lumesajune ilm esitasid väljakutse nii rajameistritele kui ka sportlastele. Järgmisena võistlevad suusaorienteerujad jaanuari lõpus sprindis ja sprinditeates Rakvere mail.