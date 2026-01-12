X!

Suusaorienteerumise tavarajal tulid Eesti meistriteks Kudre ja Jaama

Orienteerumine
Doris Kudre ja Olle Ilmar Jaama
Doris Kudre ja Olle Ilmar Jaama Autor/allikas: Raul Kudre
Orienteerumine

Doris Kudre ja Olle Ilmar Jaama pälvisid Järvamaal Mägede maastikul suusaorienteerumise Eesti meistrivõistlustel tavarajas esikoha.

Naiste rajal pakkus hõbedale tulnud Liis-Marii Kaso (Rakvere OK) Doris Kudrele kõva konkurentsi, kuid jäi lõpus siiski kahe minutiga alla. Ligi 14 kilomeetrisel rajal oli Doris Kudre (Värska OK Peko) võiduaeg 1:31.46, kolmandaks tuli nagu lühirajalgi Mareli Vaher (Tartu Katoliku Spordiklubi), kaotus võitjale 14 minutit.

Meeste võistlus kulges täna Olle Ilmar Jaama (Värska OK Peko) veenval juhtimisel. Võiduaeg ligi 18 kilomeetrisel rajal oli 1:34.24. Tugeva lõpuga tõusis teiseks Chris Marcus Krahv (Otepää SK), kaotust võitjale kogunes +3.48. Raja esimeses pooles suure eksimusega medalikonkurentsist välja kukkunud Kevin Hallop (Värska OK Peko) suutis seejärel tõusvas tempos sõites konkurentidele järele jõuda ja kolmandaks tõusta, kaotades teisele kohale lõpus vaid 18 sekundit.  

Tuisune ja lumesajune ilm esitasid väljakutse nii rajameistritele kui ka sportlastele. Järgmisena võistlevad suusaorienteerujad jaanuari lõpus sprindis ja sprinditeates Rakvere mail. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

08:59

Mai Narva pälvis kiirmale EM-il neljanda koha

08:32

Barcelona sai Jeddah's toimunud El Clasicoga 16. superkarika

08:05

Suusaorienteerumise tavarajal tulid Eesti meistriteks Kudre ja Jaama

11.01

ETV spordisaade, 11. jaanuar

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

11.01

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

11.01

Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

11.01

Pärnu pikendas Viimsis võiduseeria neljamänguliseks

11.01

Petrõkina läheb EM-ile tiitlit kaitsma: vorm on tagasi tulnud

11.01

Pärnu kindlustas Balti liigas liidripositsiooni, Tartu teist kohta

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

11.01

Ilves lõpetas Otepää MK-etapi kuuenda kohaga Uuendatud

11.01

Eesti ja Küprose vaheline EM-valikmäng jääb ära

11.01

Kelly Sildaru: sain sooritada kava, mida plaanisin näidata Hiinas

11.01

Puhtalt lasknud Ermits sõitis MK-etapil jälle esikümnesse Uuendatud

10.01

Kelly Sildaru sai Aspenis seitsmenda koha, Henry jäi esikümnest välja

11.01

Eesti epeenaiskond teenis AÜE MK-etapil kolmanda koha Uuendatud

11.01

Ermits: rajal on alati oleksid, aga täna neid polnud

11.01

Tiitlikollektsionäär Medvedev tõmbas nimekirjast maha järjekordse linna

11.01

MK-sarja valitsejanna võitis Otepääl ka kolmanda võistluse Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo