Idakonverentsi juhtiv Detroit Pistons mängis viimasel veerandil edu käest

Tolu Smith (Detroit) ja James Harden (LA Clippers)
Tolu Smith (Detroit) ja James Harden (LA Clippers) Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpalliliigas NBA sai idakonverentsi liidermeeskond Detroit Pistons alles oma hooaja neljanda kodukaotuse, jäädes alla Los Angeles Clippersile 92:98 (28:14, 27:27, 21:27, 16:30).

Detroit juhtis üheksa ja pool minutit enne lõppu 84:70, kuid vaaid pisut enam kui paar minutit hiljem oli LA Clippers jõudnud vaid paari silma kaugusele.

Järgnevalt juhtis Detroit mõnda aega mõne punktiga, kuni James Hardeni tabav vabavise 2.59 enne lõppu kuulutas viigiseisu 90:90. Juhtima asuti John Collinsi vabavisetest täpselt kaks minutit enne lõppu (93:92) ja otsustavad hetked kuulusid külalistele.

Kawhi Leonard tõi võitjatele 26 ja John Collins 25 punkti. James Harden panustas 19 punkti kõrval seitsme resultatiivse sööduga. Detroidi parim oli 20 punktiga Duncan Robinson, Tolu Smith panustas 14 lauapalliga.

See tähendab, et Detroit on võitnud sel hooajal kodus 15 kohtumist ja kaotanud neli. LA Clippersi võõrsilmängude bilanss on pea vastupidine: kuus võitu ja 14 kaotust.

Tulemused: Cleveland - Minnesota 146:134, Indiana - Miami 123:99, Detroit - LA Clippers 92:98, Boston - San Antonio 95:100, Chicago - Dallas 125:107, Utah - Charlotte 95:150.

Toimetaja: Siim Boikov

