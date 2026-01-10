Lühiraja suusaorienteerumise Eesti meistriteks tulid Kudre ja Hallop

Naiste rajal saavutas veenva võidu Doris Kudre (orienteerumisklubi Värska Peko). Teiseks tulnud Liis-Marii Kaso Rakvere orienteerumisklubist kaotas kahe minutiga, kolmandaks tulnud Mareli Vaher Tartu Katoliku Spordiklubist jäi nelja minuti ja 17 sekundi kaugusele.

Meeste rajal oli heitlus medalite pärast pingeline kuni lõpuni. Põnevust pakkus endine laskesuusataja Kalev Ermits, kes raja esimeses pooles püsis kindlalt medalikonkurentsis, kuid siis hakkasid tulema eksimused.

Võidu noppis eelmise aasta hõbe Kevin Hallop, kes saavutas 21-sekundilise edu klubikaaslase Mattis Jaama ees. Kolmandaks tulnud Olle Ilmar Jaama jäi võitjale alla minuti ja 16 sekundiga. Kõik kolm on orienteerumisklubist Värska Peko.

Mägede maastik oma järskude nõlvade lohkudega pakkus võistlejatele tihedas lumesajus ja tuisus tõelise katsumuse. Pühapäeval selgitatakse samas Eesti meistrid suusaorienteerumise tavarajal.