X!

Lühiraja suusaorienteerumise Eesti meistriteks tulid Kudre ja Hallop

Orienteerumine
Kevin Hallop
Kevin Hallop Autor/allikas: Reigo Teervalt
Orienteerumine

Järvamaal Mägede maastikul selgusid laupäeval Eesti meistrid suusaorienteerumise lühirajal.

Naiste rajal saavutas veenva võidu Doris Kudre (orienteerumisklubi Värska Peko). Teiseks tulnud Liis-Marii Kaso Rakvere orienteerumisklubist kaotas kahe minutiga, kolmandaks tulnud Mareli Vaher Tartu Katoliku Spordiklubist jäi nelja minuti ja 17 sekundi kaugusele.

Meeste rajal oli heitlus medalite pärast pingeline kuni lõpuni. Põnevust pakkus endine laskesuusataja Kalev Ermits, kes raja esimeses pooles püsis kindlalt medalikonkurentsis, kuid siis hakkasid tulema eksimused.

Võidu noppis eelmise aasta hõbe Kevin Hallop, kes saavutas 21-sekundilise edu klubikaaslase Mattis Jaama ees. Kolmandaks tulnud Olle Ilmar Jaama jäi võitjale alla minuti ja 16 sekundiga. Kõik kolm on orienteerumisklubist Värska Peko.

Mägede maastik oma järskude nõlvade lohkudega pakkus võistlejatele tihedas lumesajus ja tuisus tõelise katsumuse. Pühapäeval selgitatakse samas Eesti meistrid suusaorienteerumise tavarajal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

16:54

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti Uuendatud

16:44

Odermatt näitas kodupubliku ees klassi, Laine piirdus ühe laskumisega

16:12

Lühiraja suusaorienteerumise Eesti meistriteks tulid Kudre ja Hallop

15:41

Vonn pani oma kogemused maksma

15:13

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

15:06

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

14:34

Ilves: see oli suuskade peal hüppamine, mitte sõitmine

14:15

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

13:43

Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra Uuendatud

13:06

Kingsi seljatanud Jets lõpetas nukra seeria

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

05.01

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14:15

Ilves saavutas teist päeva järjest kaheksanda koha Uuendatud

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

13:43

Giacomel võitis Oberhofis ka jälituse, Siimer tõusis 13 koha võrra Uuendatud

16:54

Prantslannad teenisid vägeva võidu, Eesti neliku sõit läks kehvasti Uuendatud

15:13

Hagen teenis Otepääl teise võidu Uuendatud

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

15:06

Lehise teekond MK-etapil lõppes veerandfinaalis Uuendatud

09.01

Pekingis hõbeda võitnud freestyle-suusataja jääb tänavuselt olümpialt kõrvale

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo