FC Floraga liitusid kaksikõed Anastasija ja Jelizaveta Južaninova

Keskkaitsja Jelizaveta ja poolkaitsja Anastasija mängisid kahel eelmisel hooajal meistriliigas FC Ararati eest. 2024. aastal osales Jelizaveta 21 mängus ja lõi kaks väravat ning Anastasija 20 kohtumises ja sepistas kuus tabamust. Mullune liigahooaeg jäi FC Araratil pooleli – Jelizaveta jõudis osaleda 13 ja Anastasija 14 kohtumises, kus lõi ka ühe värava –, misjärel liitusid õed FC Flora treeningutega.

Õed Južaninovad on korduvalt esindanud Eesti neidude U-17 (Jelizaveta 18/2, Anastasija 15/2) ja U-15 koondisi (mõlemad 12/3).

"Mul ei läinud palju aega, et uues naiskonnas kohaneda. Mul oli juba eelnevalt arusaam, mis naiskond see on, milline kollektiiv siin tegutseb ja et alates esimesest treeningust tuleb end tõestada. Esimene kuu kulus koormustega harjumiseks, kuid nüüd on prooviperiood läbi ja valmistume koos kogu võistkonnaga täie jõuga hooaja alguseks," ütles Anastasija Južaninova. "Mulle tundub, et see hooaeg tuleb väga huvitav, kuid samal ajal ka keeruline. Paljudel naiskondadel on sel aastal uued koosseisud ja suured ambitsioonid — kõik püüavad tabelis võimalikult kõrgele tõusta. Meie aga anname endast maksimumi, et seda neil teha ei laseks. Loomulikult püüame näidata ka ilusat jalgpalli. Isiklikult pakub alanud aasta võimalusi näidata end mängijana parimast küljest, tuua esile oma tugevused ning arendada nõrkusi. Üheks oma tugevamaks omaduseks pean väljakunägemist ja loodan, et suudan sellega võistkonda aidata. Minu arvates tuleb sellest väga põnev hooaeg ja ma juba ei jõua ära oodata, millal meistrivõistlused algavad!"

"Kohanemine on läinud hästi. Tüdrukud ja treenerite meeskond on mind väga soojalt vastu võtnud, õhkkond on professionaalne. Iga treeninguga tunnen end järjest kindlamalt ning mõistan paremini naiskonna nõudmisi. Naiskonna tase on kõrge. On näha, et siin on koos kvaliteetsed mängijad, kellel on hea mängumõistmine," rääkis Jelizaveta Južaninova. "Ootan konkurentsitihedat ja huvitavat hooaega. Soovin, et naiskond võitleks kõrgete kohtade nimel, näitaks stabiilset mängu ja areneks kogu hooaja vältel. Minu peamine eesmärk on aidata naiskonda nii palju kui võimalik, kinnistada oma koht koosseisus ja pidevalt areneda. Olen valmis konkurentsiks ning tõestama end väljakul. Samuti soovin parandada oma individuaalseid omadusi ja anda oma panuse naiskonna tulemustesse. Pean oma tugevusteks oskust töötada oma vigadega, pidevat soovi areneda ning võimet kohaneda erinevate mängude ja mängusituatsioonidega."