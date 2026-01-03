X!

Paide täiendas ridu 2023. aasta Eesti parima naisjalgpalluriga

Jalgpall
Lisette Tammik
Lisette Tammik Autor/allikas: Paide Linnanaiskond
Jalgpall

Sel aastal Eesti naiste jalgpalli meistriliigas mängiv Paide Linnanaiskond teatas laupäeval, et on käed löönud kauaaegse koondislase Lisette Tammikuga.

Naiste meistriliigas tegi Tammik oma debüüdi juba 2014. aastal ning sellest ajast alates on ta kuulunud Eesti kõrgliiga absoluutsesse tippu. FC Flora särgis on Tammik pidanud meistriliigas 177 kohtumist ja löönud neis muljetavaldavad 189 väravat, aidates klubil tulla Eesti meistriks koguni kaheksal korral, kirjutab Paide sotsiaalmeedias.

Aastatel 2017, 2023 ja 2024 naiste meistriliiga aasta parimaks valitud Tammik nimetati 2023. aastal Eesti aasta parimaks naisjalgpalluriks. Flora eest mängides sai temast esimene kodumaal mängiv naisprofijalgpallur.

Kodumaise edu kõrval on Tammik kogunud väärtuslikku rahvusvahelist kogemust. Aastatel 2018–2021 mängis ta Itaalias ja Hispaanias, esindades muuhulgas Napolit, kellega saavutati järjestikustel hooaegadel Serie C ja Serie B võit ning tõus Serie A-sse. Eesti naiste A-koondist on Tammik esindanud 80 kohtumises, lüües neis 16 väravat. Koondisedebüüdi tegi ta 2015. aasta mais Hollandi vastu peetud mängus Sparta staadionil, sekkudes vahetusest 7600 pealtvaataja silme all.

"Uue klubi ja etapi algus on minu jaoks väga oluline samm," kinnitas Tammik. "Tundsin, et vajan uut väljakutset ja keskkonna muutust, et avada oma karjääris uus arenguetapp. Paide tegi möödunud aastal naiskonna osas suuri samme edasi ning on selgelt näha, et klubi panus naiste jalgpalli on siiras ja tõsiseltvõetav. Olen äärmiselt motiveeritud, tänulik selle võimaluse eest ja valmis andma endast maksimumi, et aidata klubil oma eesmärke täita," lisas ründaja.

Paide on kahe hooaja vahel toonud naiskonda olulisi täiendusi, näiteks kuus mängijat Tartu Tammekast, kes mängib uuel hooajal esiliigas. Lõppenud aastal tugevuselt kolmandas liigas teise koha saanud Paide ridadesse kuuluvad kõrgliigakogemustega mängijatest veel näiteks Renate-Ly Mehevets, Laura Jaansen, Jessika Uleksin ja Rahel Repkin.

Toimetaja: Anders Nõmm





