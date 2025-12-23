Koduses jalgpalli naiste kõrgliigas mängivad tuleval aastal seitse klubi

Eesti Jalgpalli Liit teatas teisipäeval, et tuleval hooajal koduses Eesti naiste Meistriliigas seitse võistkonda, kellest kaks pole kunagi varem kõrgliigas kaasa teinud.

Teatavasti loobus tänavu septembris naiste Meistriliigast Tallinna FC Ararat, hooaja järel lõpetas tegevuse JK Tallinna Kalevi esindusnaiskond ning Tartu JK Tammeka otsustas tuleval aastal osaleda esiliigas.

Jalgpalliliit pakkus seejärel võimalust taotleda naiste Meistriliiga litsentsi sportlike tulemuste põhjal järgmistele klubidele, kellest avaldasid soovi Paide Linnanaiskond ja Harju JK Laagri. Lisaks löövad Meistriliigas jätkuvalt kaasa tiitlikaitsja Tallinna FC Flora, Saku Sporting, Viimsi JK, JK Tabasalu ja FC Elva.

Et praegu rohkem soovijaid ei olnud, otsustas jalgpalliliit, et 2026. aastal mängitakse naiste Meistriliigas seitsme võistkonna osavõtul neli ringi ehk iga naiskond osaleb kokku 24 kohtumises. Seitsmenda koha saavutanud naiskond mängib hooaja järel üleminekumänge Esiliiga paremuselt teise klubiga, õiguse Meistriliigasse tõusta teenib Esiliiga parim klubi.

Kõik klubid peavad naiste Meistriliigas osalemiseks läbima litsentsiprotsessi.