X!

Teisel poolajal sihiku paika saanud Kullamäe aitas Lietkabelise võidule

Korvpall
Kristian Kullamäe
Kristian Kullamäe Autor/allikas: BC Lietkabelis Panevežys
Korvpall

Eesti korvpallikoondise mängujuht Kristian Kullamäe tabas EuroCupis Ulmi vastu teisel poolajal kolm kaugviset ja Lietkabelis teenis oma kolmanda võidu.

Võõrsil mänginud Lietkabelis läks avaveerandil seitsmega juhtima, kaotas teisel veerandil oma edu, kuid saavutas veel enne poolajapausi üheksapunktilise edu. Riietusruumidesse mindi eestlase koduklubi kuuepunktilisel eduseisul, kuid Ulm tegi kolmanda veerandi lõpus vägeva spurdi ja otsustava veerandi alguses oli tablool võõrustaja 65:62 eduseis.

Lietkabelise vastus oli aga võimas ning Leedu klubi skooris 17 vastuseta punkti. Kuigi võõrustaja jõudis mängu lõpus lähemale, hoidis Lietkabelis edust kinni ning teenis lõpusireeni kõlades 89:79 (29:25, 19:17, 14:23, 27:14) võidu.

Kullamäe tabas avapoolajal vaid ühe viske kuuest, kuid sai teisel poolajal sihiku paika ja tabas kokku kolm kaugviset. Visketabavus jättis soovida, aga eestlane oli väljakul veidi vähem kui 30 minutit ning kogus 11 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 3/10), kolm resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja ühe lauapalli.

Ameeriklane Michael Flowers oli 26 punktiga üleplatsimees, Ulmi eest oli resultatiivseim 18 punkti, viis lauapalli ja kolm korvisöötu kogunud Mark Smith.

Lietkabelis teenis üheksa kaotuse kõrvale kolmanda võidu, millega jätkatakse B-grupis üheksandal ehk eelviimasel real. Grupi kaks parimat pääsevad otse veerandfinaali, järgmised neli jätkavad kaheksandikfinaalides.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

02.01

Laane ja Bulgaaria klubi teed läksid lahku

02.01

Teisel poolajal sihiku paika saanud Kullamäe aitas Lietkabelise võidule

02.01

Wembanyama ei pea kuigi kauaks platsi kõrvale jääma

02.01

45 punkti visanud Leonard vedas Clippersi võidule

01.01

Spurs võttis Champagnie'i viskekontserdi toel revanši

31.12

Veesaar alustas konverentsihooaega kaksikduubliga

31.12

Raieste klubi kaotas Madridi Realile

31.12

Los Angeles Clippers tähistab pühade perioodi hea seeriaga

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

30.12

Tartu Ülikool vormistas Viimsi vastu veenva võidu

30.12

Jokic vältis tõsist vigastust

30.12

Pokk hiilgas Poolas, Sepp tegi ookeani taga mitmekülgse esituse

30.12

Pingilt alustanud Kriisa kerkis võidumängus resultatiivseimate sekka

30.12

Jokic vigastas Nuggetsi kaotusmängus põlve

29.12

Konontšuki klubi pidi tunnistama tabeli viimase paremust

videod

sport.err.ee uudised

02.01

Käsipallikoondise peatreener: üritame iga trenni ja mänguga taset tõsta

02.01

Laane ja Bulgaaria klubi teed läksid lahku

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

02.01

Teisel poolajal sihiku paika saanud Kullamäe aitas Lietkabelise võidule

02.01

Palts: tuleb moment ja pead ühe puutega ära lööma! Uuendatud

02.01

Aigro olümpiast: mõtlen sellele viimase hetkeni, ei mata veel mõtet maha Uuendatud

02.01

Spordihing Tõnu Meijel: perekond annab jõudu hommikul üles tõusta Uuendatud

02.01

ETV spordisaade, 2. jaanuar

02.01

Rahakotirauad avanud Crystal Palace tugevdas ründeliini

02.01

Häälte ülelugemise järel anti ka Lillemäele parima mängija tiitel

02.01

Wembanyama ei pea kuigi kauaks platsi kõrvale jääma

02.01

Joshua autojuhile esitati süüdistus traagilise õnnetuse põhjustamises

02.01

Maailmameister USA kaasas taas koondisesse NHL-i mehed

02.01

Sillaste läks tagasi Flora juurde

02.01

"Spordipühapäevas" antakse välja sümboolne pallimängijate Kristjan

loetumad

02.01

Coventry: isegi kui sõda lõpeb, ei pääse venelased olümpiale oma lipu all

02.01

Šveitsi uusaastapõlengus hukkus noor golfimängija

02.01

Täielikult põrunud Gabon saatis terve jalgpallikoondise laiali

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

01.01

Diggins jätkas võidulainel

31.12

Aigro sai hüppeturneel viga ja olümpia sattus ohtu

01.01

Kläbo võitis Tour de Ski jälitussõidu

01.01

Tallinna suusaradadel alustati kunstlume tootmisega

02.01

45 punkti visanud Leonard vedas Clippersi võidule

02.01

Joshua autojuhile esitati süüdistus traagilise õnnetuse põhjustamises

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo