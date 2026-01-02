Teisel poolajal sihiku paika saanud Kullamäe aitas Lietkabelise võidule

Eesti korvpallikoondise mängujuht Kristian Kullamäe tabas EuroCupis Ulmi vastu teisel poolajal kolm kaugviset ja Lietkabelis teenis oma kolmanda võidu.

Võõrsil mänginud Lietkabelis läks avaveerandil seitsmega juhtima, kaotas teisel veerandil oma edu, kuid saavutas veel enne poolajapausi üheksapunktilise edu. Riietusruumidesse mindi eestlase koduklubi kuuepunktilisel eduseisul, kuid Ulm tegi kolmanda veerandi lõpus vägeva spurdi ja otsustava veerandi alguses oli tablool võõrustaja 65:62 eduseis.

Lietkabelise vastus oli aga võimas ning Leedu klubi skooris 17 vastuseta punkti. Kuigi võõrustaja jõudis mängu lõpus lähemale, hoidis Lietkabelis edust kinni ning teenis lõpusireeni kõlades 89:79 (29:25, 19:17, 14:23, 27:14) võidu.

Kullamäe tabas avapoolajal vaid ühe viske kuuest, kuid sai teisel poolajal sihiku paika ja tabas kokku kolm kaugviset. Visketabavus jättis soovida, aga eestlane oli väljakul veidi vähem kui 30 minutit ning kogus 11 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 3/10), kolm resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja ühe lauapalli.

Ameeriklane Michael Flowers oli 26 punktiga üleplatsimees, Ulmi eest oli resultatiivseim 18 punkti, viis lauapalli ja kolm korvisöötu kogunud Mark Smith.

Lietkabelis teenis üheksa kaotuse kõrvale kolmanda võidu, millega jätkatakse B-grupis üheksandal ehk eelviimasel real. Grupi kaks parimat pääsevad otse veerandfinaali, järgmised neli jätkavad kaheksandikfinaalides.