Šveitsi uusaastapõlengus hukkus noor golfimängija

"Itaalia golfiliit leinab Emanuele Galeppinit. Noort sportlast, kes oli kirglik ja tõeliste väärtuste kehastus. Sel suurel kurbuse ajal on meie mõtted tema perekonnaga ja kõigiga, kes teda armastasid. Emanuele, sa jääd igaveseks meie südametesse," teatas Itaalia golfiliit enda kodulehel.

Šveitsi ametijõud pole veel ametlikult ühegi hukkunu ega vigastatu nime kinnitanud.

Prantsusmaa jalgpalliklubi FC Metz avaldas enda kodulehel, et põlengus sai vigastada nende noorteklubi 19-aastane mängija Tahirys Dos Santos. Metzi teatel viidi raskeid põletushaavu saanud Dos Santos helikopteriga Saksamaale, kus teda ravitakse.

Le Constellationi baaris uue aasta esimestel tundidel puhkenud tulekahju ametlik tekkepõhjus on teadmata, osade pealtnägijate sõnul võis tuli alguse saada šampanjapudelite külge kinnitatud säraküünaldest. Ametivõimude teatel on hukkunuid umbes 40 ja vigastatuid 115.