X!

Šveitsi uusaastapõlengus hukkus noor golfimängija

Golf
Emanuele Galeppini
Emanuele Galeppini Autor/allikas: Emanuele Galeppini/Instagram
Golf

Šveitsi luksusliku suusakuurordi Crans-Montana rahvarohkes baaris uusaastaööl puhkenud tulekahjus hukkus umbes 40 inimest, esimese hukkununa on nimeliselt tuvastatud 17-aastane Itaalia golfimängija Emanuele Galeppini.

"Itaalia golfiliit leinab Emanuele Galeppinit. Noort sportlast, kes oli kirglik ja tõeliste väärtuste kehastus. Sel suurel kurbuse ajal on meie mõtted tema perekonnaga ja kõigiga, kes teda armastasid. Emanuele, sa jääd igaveseks meie südametesse," teatas Itaalia golfiliit enda kodulehel.

Šveitsi ametijõud pole veel ametlikult ühegi hukkunu ega vigastatu nime kinnitanud.

Prantsusmaa jalgpalliklubi FC Metz avaldas enda kodulehel, et põlengus sai vigastada nende noorteklubi 19-aastane mängija Tahirys Dos Santos. Metzi teatel viidi raskeid põletushaavu saanud Dos Santos helikopteriga Saksamaale, kus teda ravitakse.

Le Constellationi baaris uue aasta esimestel tundidel puhkenud tulekahju ametlik tekkepõhjus on teadmata, osade pealtnägijate sõnul võis tuli alguse saada šampanjapudelite külge kinnitatud säraküünaldest. Ametivõimude teatel on hukkunuid umbes 40 ja vigastatuid 115.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

14:51

Coventry: isegi kui sõda lõpeb, ei pääse venelased olümpiale oma lipu all

14:07

Käit teenis karjääri kolmanda Hõbepalli, Palts pälvis esimese Annika

13:50

Kübaratriki teinud Matthews jõudis värava kaugusele Maple Leafsi rekordist

13:22

Mark Anders Lepik siirdub Florast Pärnu Vaprusesse laenule

12:52

Argentina alustas tennisehooaega kindla võiduga

12:26

Aigro olümpiast: mõtlen sellele viimase hetkeni, ei mata veel mõtet maha

11:45

Šveitsi uusaastapõlengus hukkus noor golfimängija

11:11

Karol Metsa koduklubi tõi keskkaitsesse uue mehe

10:42

45-aastane Venus Williams sai Austraalia lahtistele vabapääsme

10:17

Littler jõudis MM-il poolfinaali, Humphries langes välja

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

29.12

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

01.01

Diggins jätkas võidulainel

01.01

Kläbo võitis Tour de Ski jälitussõidu

31.12

Aigro sai hüppeturneel viga ja olümpia sattus ohtu

01.01

Chelsea ja Maresca teed läksid lahku

01.01

Slind ja Ribom jätsid Tour de Ski pooleli

31.12

Kaimar Vagul diskvalifitseeriti Garmisch-Partenkirchenis

08:10

Täielikult põrunud Gabon saatis terve jalgpallikoondise laiali

01.01

Kolmanda Eesti tennisistina võistleb Austraalia lahtistel Ingrid Neel

01.01

Kanada hokinoored viskasid Soome võrku seitse litrit

01.01

Tallinna suusaradadel alustati kunstlume tootmisega

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo