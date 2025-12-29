Maailma tippnooleviskaja: isegi mu 13-aastane poeg on saanud tunda netitrollide viha

Eelmisel MM-il poolfinaali jõudnud Bunting piirdus seekord kolmanda ringiga, kus tuli tunnistada teise inglase James Hurrelli paremust. Nagu dartsis tavaks, jälgis isa esitust tema perekond, kuhu kuulub ka 13-aastane poeg Toby. "Ma armastan oma peret nii väga ja nad motiveerivad mind tohutult seda teekonda jätkama," kirjutas 40-aastane nooleviskaja teisipäeval sotsiaalmeedias.

"Ma usun endiselt, et mul on ülejäänud karjääri jooksul dartsis palju anda ja ma tahan, et nad oleksid selle üle alati uhked. Nad näevad negatiivseid kommentaare ja annavad endast parima, et need minuni ei jõuaks ja isegi Toby on saanud tunda netitrollide vihkamist, mis on meile kui perekonnale väga valus. Toby on üks toredamaid lapsi, keda võid kohata ja ma veedan temaga algaval aastal palju rohkem koos aega."

Buntingu sõnul on tal siiski ka palju toetajaid ja heasoovlikke inimesi. "Te inspireerite mind väga ja aitate mind igas situatsioonis taas jalgele, kui olen pikali löödud. Teie olete ülisuur põhjus, miks ma annan igas asjas 110 protsenti - nii areenil mängides kui ka meedias tegutsedes," teatas ta. "On tulnud ette negatiivseid kommentaare, aga positiivsed kaaluvad need üles ja vaigistavad lärmi, mida nad üritavad tekitada."

Buntingu kaotus tänavusel turniiril tähendab, et ta võib langeda nelja parema hulgast välja, mis tähendaks ühtlasi automaatse koha kaotust järgmise aasta Premier League'is ehk dartsi tippturniiril.