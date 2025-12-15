Jalgpalli naiste meistriliigaga liitub kaks uut klubi

Paide Linnanaiskond saavutas eelmisel hooajal naiste teises liigas teise koha, kaotades kogu hooaja vältel vaid kolm mängu. Kuna esiliigast kõrgemale tasandile tõusjaid tänavu ei olnud, siis otsustas Järvamaa naiskond end proovile panna meistriliigas.

"Juba hooaja lõpus hakkas ringlema sõnumeid, mida analüüsides võis arvata, et meistriliigas on tulemas suuremat sorti koosseisumuudatusi," ütles Linnanaiskonna peatreener Sirje Kapper klubi kodulehe vahendusel.

"Arutasime olukorra klubis Gert Kamsi ja Jaanus Pruuliga põhjalikult läbi. Kuna klubi tegevjuhtkonnalt oli tegelikult juba varasemast ajast olemas selge signaal selle kohta, et võistelda tuleb maksimaalselt kõrgeimal võimalikul tasemel ning jätkusuutlik plaan ja vahendid selleks on klubil olemas, saime oma mõtteid ja uusi võimalusi naiskonnale esitleda. Sealt tulnud tagasiside kõhklemiseks ruumi ei jätnud ning andsime jalgpalliliidule teada, et soovime kõrgliigakohale pretendeerida, misjärel jäime ootama sealpoolset kinnitust," lisas Kapper.

Praeguseks on Linnanaiskond teatanud koondislaste Lisandra Rannasto ning Aleksandra ja Nicole Kelli liitumisest. Lõppenud hooajal naiskonnas põhiraskust kandnud noored ja akadeemia tüdrukud jätkavad esindusnaiskonnaga ka meistriliigas.

Harju Laagri on sarnaselt Paidele järgmisel hooajal esindatud kõrgeimas liigas nii meeste kui ka naiste tasemel. Harju vahetab naiste meistriliigas välja JK Tallinna Kalevi, kes otsustas eelmisel nädalal, et uuel hooajal võistkonda välja ei panda.

Harju naiskonna koosseis koosneb seni Kalevi hingekirja kuulunud mängijatest ning peatreeneriks määrati Carmen Kärg, kes oli Kalevi abitreener.

"Tunne on väga ootusärev. Uued väljakutsed motiveerivad ja kogu see uus algus toob nii mulle endale kui ka võistkonnale värsket energiat ning elevust. Koos klubivahetuse läbi käimine liitis meid võistkonnana ning oleme väga motiveeritud Harju särgis pingutama," sõnas Kärg Harju Facebooki lehel avaldatud teates.

"Vestlused Carmeniga sujusid väga hästi ning tundub, et ta sobib meie kollektiivi suurepäraselt. Loomulikult mõistame, et kohanemine võtab mõlemalt poolelt aega, kuid usume siiralt, et mida aeg edasi, seda kodusemalt tunnevad ka naiskonna liikmed end Harjus. Samuti saab Klubi oma naiste osakonnale nüüd selge sihi, mille suunas liikuda," märkis Harju tegevjuht Kalmar Liiv.