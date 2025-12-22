Eesti püsib maailma edetabelis Läti ja Leedu ees, aga Fääri saarte taga

FIFA edetabelijuhina lõpetab aasta Hispaania, kellele järgnevad Argentina, Prantsusmaa, Inglismaa, Brasiilia, Portugal, Holland, Belgia, Saksamaa ja Horvaatia. Kui esikümnesse mahub vaid kaks riiki väljaspoolt Euroopat, siis teises kümnes on mitte-Euroopa koondiseid juba kaheksa.

Eesti on maailma edetabelis 130. kohal. Vahetult meie ees on Aserbaidžaan, Küpros ja Zimbabwe, Eesti järel Rwanda, Nicaragua ja Guinea-Bissau. Euroopa väikeriikidest on Eestist eespool näiteks Luksemburg (103.) ning Fääri saared (125.), küll jäävad teised Balti riigid Eesti selja taha, kui Läti on tabelis 140. ja Leedu 146.

Teistest lähiriikidest on Soome maailma edetabelis 75., Rootsi 43. ja Poola 31. kohal.