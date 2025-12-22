X!

Piljardi Tallinna lahtiste võit läks Leetu

Tallinna rahvusvahelise piljarditurniiri esinelik. Vasakult: Kuusik, Gnadeberg, Žadeikis, Rehepapp, Rüüger.
Tallinna rahvusvahelise piljarditurniiri esinelik. Vasakult: Kuusik, Gnadeberg, Žadeikis, Rehepapp, Rüüger. Autor/allikas: Riiko-Andre Nüüd
Nädalavahetusel Tallinnas toimunud Predator nimelisel rahvusvahelisel piljarditurniiril oli võidukas Leedu esindaja Kestutis Žadeikis, kes alistas finaalis tulemusega 11:7 Mihkel Rehepapi.

Žadeikis läks finaali kohe alguses 3:0 juhtima ning suutis kogu kohtumise vältel eduseisu hoida. Kohtumise teises pooles oli Žadeikise eduseis juba 9:5 ja sellega oli lõpptulemus sisuliselt ka otsustatud. Lõpuks läks võit Žadeikisele numbritega 11:7.

Kolmandad kohad saavutasid Oliver Rüüger ja 2022. aasta juunioride maailmameister Karl Gnadeberg. Rüüger pidi nelja parema seas tunnistama Žadeikise 11:7 paremust ning Gnadeberg kaotas Rehepapile 9:11.

Valitsev Eesti meister Mark Mägi alistus veerandfinaalis hilisemale võitjale Žadeikisele 1:9. Maailma absoluutsesse tippu kuuluv Denis Grabe langes samuti välja veerandfinaalis, kus jäi 6:9 alla Gnadebergile.

"Eesmärk on korraldada sportlastele kvaliteetset turniiri ning seda maailma juhtiva piljardivarustuse tootja Predator piljardi laudadel. Esmase tagasiside põhjal jäid sportlased korralduse ja kvaliteediga rahule ning see on minu jaoks äärmiselt oluline," ütles võistluste korraldaja Kristjan Kuusik.

"Mõningaseks üllatuseks võib pidada aga seda, et nii maailma edetabeli teisel real paiknev Denis Grabe kui ka valitsev Eesti meister Mark Mägi jäid seekord medalita," lisas Kuusik.

Seitsmendat aastat järjest toimunud võistlustel osales 53 sportlast kaheksast erinevast riigist.

Toimetaja: Henrik Laever

Piljardi Tallinna lahtiste võit läks Leetu

