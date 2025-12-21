Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29.

25-aastane Giacomel eksis esimeses tiirus korra, kuid läbis kolm järgmist puhtalt. Liidriks kerkis ta pärast kolmandat tiiru ja hoidis liidrikohta lõpuni, olles ka suusarajal jälitajatest nobedam.

Tegemist oli itaallase karjääri kolmanda individuaalse MK-etapivõiduga ja teisega sel hooajal pärast Hochfilzeni sprinti. Esimene tuli samuti ühisstardist sõidus - eelmisel hooajal Ruhpoldingis.

Giacomeli ja Perrot' järel sai kolmanda koha norralane Vetle Sjaastad Christiansen (2; +21,3), kes edestas vaid poole sekundiga sakslast Justus Strelowit (0). Seejuures viimasest tiirust lahkudes oli norralane temast 19 sekundit maas.

Kaheksa hulka sõitsid ka Johan-Olav Botn (Norra; 2; +25,4), Johannes Dale-Skjevdal (2; +36,7), Campbell Wright (USA; 2; +44,0) ja Sebastian Samuelsson (Rootsi; 3; +55,1).

Ühisstardist sõitu pääsenud Kristo Siimer jättis tiirudes neli märki üles ja sõitis suure osa distantsi teisest poolest viimasel kohal, aga möödus lõpuks siiski poolakast Jan Gunkast ja sai 29. koha (+3.21,2).

MK-sarja üldarvestuses jätkab 560 punktiga liidrina Botn. Teine on Perrot (447) ja kolmandaks kerkis Giacomel (431). Siimer on parima eestlasena 38. (46).

Enne võistlust

Esimese varuvõistlejana stardinimekirja pääsenud Siimer teadis juba laupäeval, et saab ühisstardist sõidu võistelda, sest MK-sarja üldarvestuses 15. kohaga nimekirja pääsenud norralane Martin Uldal sel nädalavahetusel kaasa ei tee.

Siimer lõpetab sellega ühtlasi pea 11 aasta pikkuse põua: Eesti mees võistles viimati ühisstardist sõidus 2015. aasta 15. märtsil, kui Roland Lessing Kontiolahti MM-il 30. koha sai.

Esimesest stardirivist saavad lähte MK-sarja üldliider, norralane Johan-Olav Botn, prantslane Eric Perrot ja rootslane Sebastian Samuelsson. Mullu oli MK-sarjas ühisstardist sõitude parim norralane Sturla Holm Lägreid, kes edestas hooaja peale Perrot'd. Lägreid ei võitnud tegelikult ühtegi sõitu, aga pälvis kuuest sõidust neljas pjedestaalikoha, sealhulgas sai ta Lenzerheide MM-il teise koha.

Perrot võitis mullu kaks ühisstardist sõitu, pühapäevastest võistlejatest said etapivõidu kirja veel Samuelsson ja Tommaso Giacomel. Maailmameistriks tuli norralane Endre Strömsheim, kes pole sel hooajal vormi leidnud. Ühe võidu pälvis ka Tarjei Bö, kes lõpetas mullu koos vennaga legendaarse karjääri.