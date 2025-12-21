X!

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29.

Laskesuusatamine
{{1766298600000 | amCalendar}}
Tommaso Giacomel
Tommaso Giacomel Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise maailmakarikaetapil Le Grand Bornandis võitis meeste ühisstardist sõidu itaallane Tommaso Giacomel (1; 33.35,1), kes edestas prantslast Eric Perrot'd (0; +18,1).

25-aastane Giacomel eksis esimeses tiirus korra, kuid läbis kolm järgmist puhtalt. Liidriks kerkis ta pärast kolmandat tiiru ja hoidis liidrikohta lõpuni, olles ka suusarajal jälitajatest nobedam.

Tegemist oli itaallase karjääri kolmanda individuaalse MK-etapivõiduga ja teisega sel hooajal pärast Hochfilzeni sprinti. Esimene tuli samuti ühisstardist sõidus - eelmisel hooajal Ruhpoldingis.

Giacomeli ja Perrot' järel sai kolmanda koha norralane Vetle Sjaastad Christiansen (2; +21,3), kes edestas vaid poole sekundiga sakslast Justus Strelowit (0). Seejuures viimasest tiirust lahkudes oli norralane temast 19 sekundit maas.

Kaheksa hulka sõitsid ka Johan-Olav Botn (Norra; 2; +25,4), Johannes Dale-Skjevdal (2; +36,7), Campbell Wright (USA; 2; +44,0) ja Sebastian Samuelsson (Rootsi; 3; +55,1).

Ühisstardist sõitu pääsenud Kristo Siimer jättis tiirudes neli märki üles ja sõitis suure osa distantsi teisest poolest viimasel kohal, aga möödus lõpuks siiski poolakast Jan Gunkast ja sai 29. koha (+3.21,2).

MK-sarja üldarvestuses jätkab 560 punktiga liidrina Botn. Teine on Perrot (447) ja kolmandaks kerkis Giacomel (431). Siimer on parima eestlasena 38. (46).

Enne võistlust

Esimese varuvõistlejana stardinimekirja pääsenud Siimer teadis juba laupäeval, et saab ühisstardist sõidu võistelda, sest MK-sarja üldarvestuses 15. kohaga nimekirja pääsenud norralane Martin Uldal sel nädalavahetusel kaasa ei tee.

Siimer lõpetab sellega ühtlasi pea 11 aasta pikkuse põua: Eesti mees võistles viimati ühisstardist sõidus 2015. aasta 15. märtsil, kui Roland Lessing Kontiolahti MM-il 30. koha sai.

Esimesest stardirivist saavad lähte MK-sarja üldliider, norralane Johan-Olav Botn, prantslane Eric Perrot ja rootslane Sebastian Samuelsson. Mullu oli MK-sarjas ühisstardist sõitude parim norralane Sturla Holm Lägreid, kes edestas hooaja peale Perrot'd. Lägreid ei võitnud tegelikult ühtegi sõitu, aga pälvis kuuest sõidust neljas pjedestaalikoha, sealhulgas sai ta Lenzerheide MM-il teise koha.

Perrot võitis mullu kaks ühisstardist sõitu, pühapäevastest võistlejatest said etapivõidu kirja veel Samuelsson ja Tommaso Giacomel. Maailmameistriks tuli norralane Endre Strömsheim, kes pole sel hooajal vormi leidnud. Ühe võidu pälvis ka Tarjei Bö, kes lõpetas mullu koos vennaga legendaarse karjääri.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

16:40

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

13:55

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

20.12

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu

19.12

Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

17.12

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta

14.12

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

13.12

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena

13.12

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

13.12

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

sport.err.ee uudised

16:40

Giacomelile karjääri kolmas võit, Siimer 29. Uuendatud

16:14

Ränkel krooniti Jõulumäel Eesti suusameistriks

15:47

Laine jäi teisest laskumisest välja: väljakutsed on seotud ülemõtlemisega Uuendatud

15:26

Eesti saalijalgpallikoondis lõpetas sõprusturniiri võiduga Gibraltari üle

14:56

Minnesota pikendas võiduseeriat, kolmes mängus mindi karistusvisetele

14:18

Asi tegi Belgia kõrgliigas hooaja parima etteaste

13:55

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

13:41

Käidi koduklubi pööras kaotusseisu võiduks ja siirdus talvepausile liidrina

12:31

Chicago NFL-i tiim teenis uut ajastut tähistava võidu

11:54

Viljandi HC nädalavahetus algas kaotusega

11:22

Mbappe jõudis Ronaldoga ühele pulgale

10:48

Durant ja Rockets lõpetasid pingelises mängus Nuggetsi võiduseeria

10:11

Rooba viskas teist päeva järjest Kombe koduklubile värava

09:36

Fännide aastalõputurniiril võidutsesid taaskord Laagri Ultrad

08:59

Liverpool teenis võidulisa, aga Isak sai väravat lüües vigastada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo