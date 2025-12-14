X!

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

Laskesuusatamine
Foto: ERR
Laskesuusatamine

Eesti teatenelik tegi Austrias Hochfilzenis toimunud laskesuusatamise MK-etapil soliidse võistluse ning saavutas 20 aasta järel kaheksanda koha.

Eesti nelik alustas suurepäraselt ning Rene Zahkna läks pärast teist lasketiiru suusarajale suisa esimesena, aga andis vahetuse Kristo Siimerile neljandana. Seejärel langesid eestlased 11. kohale, Mark-Markos Kehva tõi neliku üheksandaks ja andis siis teatepulga üle ankrumehele Jakob Kulbinile.

20-aastane Kulbin pidi esimeses tiirus kasutama ära kõik kolm varupadrunit, aga tegi viimases tiirus viiest viis ning alistas siis tulises duellis tšehhi Mikulaš Karliku, tuues eestlased finišisse kaheksandana (0+8; +3.12,7).

"Päris jube, mega õnnelik, et kolme varuga alla sain," ütles Kulbin pärast sõitu ERR-ile. "Ma ei kujuta ette, kuidas [püstitiirus] null tuli. Relv kõikus nii palju, silm oli juba nii udune. Siis vaatasin, et viimane tuli alla. Pidin veel üle vaatama, kas ikka on null. Siis nägin, et paljud jäid veel tiiru, ma ei teadnud, et eespool nii paljud trahviringil käisid. Äge!"

"Tulingi tiirust välja [Karliku] taga, siis tundus, et ta nagu veidi andis alla, aga siis ikka sõitis. Kartsin, et tagant kolm tükki püüavad mu kinni! [Laupäeval] jälitussõidus seesama sloveen (Lovro Planko - toim) tuli tagant ja püüdis. Aga püsisin ära ja viimase tõusu peal nägin, et pigem hoian ära," lisas ta.

Norra nelik võttis kindla võidu, edestades Prantsusmaad (0+8; +43,1) ja Rootsit (0+9; +1.05,7). Kolmel trahviringil käinud Tšehhi kaotas Eestile lõpuks vaid 0,1 sekundiga, Sloveenia jäi eestlastest 12,3 sekundi kaugusele.

Eesti teatemeeskond teenis viimati MK-sarjas kaheksanda koha 2005. aasta jaanuaris, kui koosseisu kuulusid Janno Prants, Indrek Tobreluts, Roland Lessing ja Dimitri Borovik. "Ei mäletagi neid aegu," ütles nüüd treeneritööd tegev Tobreluts ERR-ile.

"Poisid tegid vägevalt. Natuke Jakob tekitas närvikõdi, vasakult kerget tuult puhus ja kolme-nelja suunas lasud kippusid minema. Aga õnneks tulid kõik alla, aga sinna tiiru läks minut või isegi rohkem. Viimases tiirus Jakobilt kindel laskmine, paljud ees eksisid, Tšehhi ja Austria läksid koguni kolmele ringile. See tõi meid kõrgesse mängu tagasi," lisas treener.

Kas Eesti nelik võiks sihtida ka kõrgemaid kohti? "Ikka, spordis nii käibki. Kuskil ei põrunud, aga neid võistkondi, kes tegelikult lati alt läbi läksid, oli veelgi. Austria vaevalt arvas, et lähevad kolmele ringile. Selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära," ütles Tobreluts.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

