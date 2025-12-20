X!

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid

{{1766218560000 | amCalendar}}
Kristo Siimer
Kristo Siimer Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamise MK-etapil Le Grand Bornandis võitis laupäevase meeste 12,5 km jälitussõidu sarja üldliider Johannes-Olev Botn. Kristo Siimer sai 26. ja Mark-Markos Kehva 50. koha.

Laupäevase jälitussõidu algust valitsesid norralased, kui MK-sarja üldliider Johan-Olav Botn ja Johannes Dale-Skjevdal läbisid kolm esimest tiiru puhaste paberitega ning edestasid kolmanda laskmise järel prantslast Eric Perrot'd 22,7 sekundiga.

Otsustavas püstitiirus oli Botn taas veatu, sama tegid ka Perrot ja Emilien Jacquelin, aga Dale-Skjevdal eksis kahel korral ning kaotas kahelt trahviringilt tulles Perrot'le juba 18 sekundit. Norralane võitles ennast viimasel ringil võimsa sõiduga siiski prantslastele kannule ning kaotas lõpuks Jacquelinile (1+1+1+0; +17,6) kolmandana vaid 0,3 sekundit. Perrot (1+0+0+0; +18,3) sai neljanda koha.

Sprindisõidu võitnud Vetle Sjaastad Christiansenist minut ja 13 sekundit hiljem startinud Siimer tabas oma esimesed 17 lasku ning väljus kolmandast tiirust 23. mehena (+1.40,1), viimases tiirus jäi üles üks märk ning ta läks viimasele ringile koos kolme tšehhiga. Lõpuks teenis Siimer 26. koha (+2.11,8).

Siimer on pühapäevaseks ühisstardist sõiduks protokollis üles antud esimese varuvõistlejana, aga kuna norralast Martin Uldali Prantsusmaal võistlemas ei ole, peaks Siimer pühapäeval stardis olema.

Mark-Markos Kehva (0+1+2+1) kaotas Botnile 4.42 ja sai 50. koha. MK-sarja üldliidrina jätkab kindlalt Botn, kes on kogunud 510 punkti. Teisena on Eric Perrot'l 372 ja Sebastian Samuelssonil kolmandana 348 punkti.

Enne võistlust:

Vastavalt sprindisõidu tulemustele lähevad jälitussõidus esimestena rajale Norra koondislased Vetle Sjaastad Christiansen ja Johannes Dale-Skjevdal (+0.04).

Esimese kümne sekundi jooksul saavad lähte veel prantslane Emilien Jacquelin (+0.05), norrakad Johan Olav-Botn (+0.06) ja Sivert Guttorm Bakken (+0.09) ning rootslane Sebastian Samuelsson (+0.09).

Kristo Siimer alustab võistlust 26. kohalt (+1.13). Temaga samal sekundil lubatakse rajale ka tšehh Michal Krcmar ja leedulane Vytautas Strolia. Mark-Markos Kehva stardib 55. kohalt (+1.49).

Toimetaja: ERR Sport

