X!

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu

Laskesuusatamine
{{1766124300000 | amCalendar}}
Kristo Siimer
Kristo Siimer Autor/allikas: Greta Külvet
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-etapil Le Grand Bornandis võitis meeste 10 km sprindi norralane Vetle Sjaastad Christiansen. Parima eestlasena sai Kristo Siimer 26. koha.

Christiansen läbis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ning jõudis finišisse täpselt 25 minutiga. Teise koha saanud Johannes Dale-Skjevdal (1+1) kaotas talle 3,5 ning avatiiru järel esikohal olnud prantslane Emilien Jacquelin (0+1) 5,0 sekundit.

Parima eestlasena tuli ka Kristo Siimer mõlemast tiirust veatult läbi ning sai lõpuks 26. koha (+1.13,0). Senise karjääri jooksul on Siimer teinud vaid kaks paremat sõitu, kui oli eelmisel hooajal Nove Mesto tavadistantsil 14. ning Soldier Hollow sprindis 18.

Jälitussõitu pääses ka nulliga lasknud Mark-Markos Kehva, kes kaotas 1.48,8 ja sai 55. koha. Rene Zahkna (1+1; +2.13) oli 69. ning Jakob Kulbin (3+0; +3.19,4) sai 88. koha.

Enne võistlust:

Eesti koondislastest läheb rajale neli meest: Jakob Kulbin (numbri all 31), Rene Zahkna (37), Kristo Siimer (77) ja Mark-Markos Kehva (87). Kokku on võistlustules 107 meest.

Hooaja esimese sprindi Östersundis võitis norralane Johan-Olav Botn ja Hochfilzenis saavutas esikoha itaallane Tommaso Giacomel.

Le Grand Bornandi sprindivõistluse eel juhib üldarvestuses Botn (365 punkti), kellele järgnevad Giacomel (298), prantslane Eric Perrot (280), rootslane Sebastian Samuelsson (253) ja prantslane Quentin Fillon Maillet (242). Eestlastest on Kulbin 42. (29), Kehva 55. (14) ja Siimer 59. positsioonil (12).

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

16:37

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

09:43

Sloveenia laskesuusatipp peab tegema võistluspausi

18.12

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

17.12

Välbe ja Gaim jõudsid IBU karikaetapil finišisse, soomlased teised

17.12

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

14.12

Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta

14.12

Tobreluts: selline biatlon on, kasutasime oma võimalused ära

13.12

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena

13.12

IBU esindaja: oleme veendunud, et meie argumendid jäävad kohtus peale

13.12

Kehva: kahju, et lõunanaaber tõmbas mulle koti pähe

13.12

Perrot näitas jälitussõidus võimu, Kehva tegi tubli tõusu

12.12

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi

12.12

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast

11.12

Kulbin teise MK-etapi eel: suusakiirus paraneb hooaja käigus

sport.err.ee uudised

17:58

Zunte jäi MK-etapil ülinapilt teise laskumise võiduta

17:17

Ilves: olen hakanud hüppemäel asjadele pihta saama

16:37

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

16:29

"Spordipühapäevas" võetakse luubi alla tänavu ilmunud spordiraamatud

15:36

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi Uuendatud

15:06

Eesti poksija võitis U-17 EM-il hõbemedali

14:48

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

14:21

Madridi Real ja Manchester United kahvatuvad USA sporditiimide kõrval

13:42

Tiitlikaitsja Arsenal jätkab euroteekonda Belgia klubi vastu

13:00

Jürgenson alustab hooaega Monte Carlos Rally2 auto roolis

12:10

NASCAR-i piloot hukkus koos perega lennuõnnetuses

11:50

Maple Leafs jäi tänavu esimest korda nullile

11:17

Soome klubi pääses Konverentsiliigas sõelmängudele

10:45

TBD Pharmatech/Kastre ei suutnud üllatust serveerida

10:13

Doncic tegi võidumängus vägeva kolmikduubli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo