Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu

Christiansen läbis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ning jõudis finišisse täpselt 25 minutiga. Teise koha saanud Johannes Dale-Skjevdal (1+1) kaotas talle 3,5 ning avatiiru järel esikohal olnud prantslane Emilien Jacquelin (0+1) 5,0 sekundit.

Parima eestlasena tuli ka Kristo Siimer mõlemast tiirust veatult läbi ning sai lõpuks 26. koha (+1.13,0). Senise karjääri jooksul on Siimer teinud vaid kaks paremat sõitu, kui oli eelmisel hooajal Nove Mesto tavadistantsil 14. ning Soldier Hollow sprindis 18.

Jälitussõitu pääses ka nulliga lasknud Mark-Markos Kehva, kes kaotas 1.48,8 ja sai 55. koha. Rene Zahkna (1+1; +2.13) oli 69. ning Jakob Kulbin (3+0; +3.19,4) sai 88. koha.

Enne võistlust:

Eesti koondislastest läheb rajale neli meest: Jakob Kulbin (numbri all 31), Rene Zahkna (37), Kristo Siimer (77) ja Mark-Markos Kehva (87). Kokku on võistlustules 107 meest.

Hooaja esimese sprindi Östersundis võitis norralane Johan-Olav Botn ja Hochfilzenis saavutas esikoha itaallane Tommaso Giacomel.

Le Grand Bornandi sprindivõistluse eel juhib üldarvestuses Botn (365 punkti), kellele järgnevad Giacomel (298), prantslane Eric Perrot (280), rootslane Sebastian Samuelsson (253) ja prantslane Quentin Fillon Maillet (242). Eestlastest on Kulbin 42. (29), Kehva 55. (14) ja Siimer 59. positsioonil (12).