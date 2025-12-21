X!

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17.

Laskesuusatamine
Maren Kirkeeide teenis Lou Jeanmonnot' ja Justine Braisaz-Bouchet' ees MK-karjääri esimese etapivõidu Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Laskesuusatamine

Laskesuusatamise MK-etapil Le Grand Bornandis leidis aset MK-hooaja esimene ühisstardist sõit, mille võitja selgus lõpusirgel. Esimeses tiirus kaks trahvi võtnud Regina Ermits saavutas 17. koha.

Ermits eksis esimeses tiirus kaks korda ning langes trahviringide järel viimaste hulka, kuid läbis seejärel teise ja kolmanda tiiru puhaste paberitega ning püsis 20 parima kannul. 29-aastane eestlanna võttis ka viimases tiirus viiest viis ning lõpetas võistluse 17. kohaga (2; +1.08,3).

Pärast kolmandat tiiru eraldusid prantslannad Lou Jeanmonnot ning Justine Braisaz-Bouchet konkurentidest, kuid mõlemad pidid otsustavas tiirus võtma ühe trahvi. Sellega avasid nad ukse kaasmaalasele Camille Bened'le, kes jäi suusarajal ikkagi konkurentidele alla.

Võimaluse kasutas ära esimeses tiirus ühe trahvi saanud 22-aastane Maren Kirkeeide, kes pälvis ajaga 32.53,2 oma MK-karjääri esimese etapivõidu. Varasemalt oli norralanna jäänud kolmel korral jäänud teiseks.

Teisena ületas finišijoone Jeanmonnot, kes kaotas võitjale vaid 0,3 sekundiga, Braisaz-Bouchet kaotas talle omakorda 0,8 sekundiga. Poolteist kilomeetrit enne finišit esikohal olnud Bened jäi lõpuks võitjast 5,7 sekundi kaugusele.

Ermits jätkab MK-sarja üldarvestuses 121 punktiga 24. kohal. Üldliider on 481 punkti kogunud Jeanmonnot, kellele järgnevad Kirkeeide (413 p), Dorothea Wierer (363 p), Anna Magnusson (363 p), Suvi Minkkinen (353 p), Camille Bened (313 p), Lisa Vittozzi (304 p) ja Hanna Öberg (302 p).

Naiste hooaeg jätkub 9. jaanuaril Saksamaal Oberhofis.

Regina Ermits Autor/allikas: Greta Külvet

Enne võistlust:

MK-hooaja esimesse ühisstardist sõitu pääsesid peale tänavuse hooaja üldarvestuse 25 parimat ning viis parimat võistlejat Le Grand Bornandi etapilt. Rajale pääseb 30 võistlejat, ainsa eestlasena on võistlustules Regina Ermits, kes on kogunud tänavu 97 punkti ja kannab pühapäeval numbrit 24.

MK-sarja üldliider on prantslanna Lou Jeanmonnot, kes stardib esimesest rivist koos itaallanna Dorothea Wiereri ja rootslanna Anna Magnussoniga. Teises reas on soomlanna Suvi Minkkinen, U-23 arvestuse liider, norralanna Maren Kirkeeide ja itaallanna Lisa Vittozzi.

Mullu oli ühisstartidest sõitude parim sakslanna Franziska Preuss, kes teenis oma ainsa võidu hooaja viimasel etapil, kuid ole veel kolmel korral pjedestaalil. Maailmameistriks tuli aga rootslanna Elvira Öberg.

Ermits võistles ka mullu hooaja esimese ühisstardist sõidus, kuid sai Kontiolahtis 30. koha. Susan Külm pälvis Ruhpoldingus 28. koha, Tuuli Tomingas oli Lenzerheides toimunud MM-il viimase lasketiiruni medalimängus, kuid saavutas lõpuks üheksanda koha.

