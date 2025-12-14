Norra mehed teenisid hooaja teise võidu, Eesti nelik lõpetas kaheksandana

Eesti nelik alustas suurepäraselt, kui teises tiirus ühe varupadruni võtnud Rene Zahkna läks rajale esimesena ning saatis seejärel Kristo Siimeri rajale neljandana. Siimer kasutas kahe tiiru peale kaks varu ning langes 11. kohale. Mark-Markos Kehva tegi aga tubli vahetuse ning andis vahetuse ankrumehele üheksandana.

Jakob Kulbin kasutas esimeses tiirus ära kõik kolm varu ning langes kolme koha võrra, aga läbis viimase tiiru puhaste paberitega ning kerkis sellega taas kaheksandaks. 20-aastane eestlane heitles siis suusarajal Mikulaš Karlikuga ning oli joonel tšehhist suusaotsa võrra eespool, tuues eestlased finišisse kaheksandana (0+8; +3.12,7). Tšehhi kaotas eestlastele vaid 0,1 sekundiga (3+9).

See on Eesti neliku parim tulemus MK-sarjas 2004-05 hooajast. "Ei mäletagi neid aegu!" ütles koondise treener Indrek Tobreluts ERR-ile. "Poisid tegid vägevalt. Natuke Jakob tekitas närvikõdi, vasakult kerget tuult puhus ja kolme-nelja suunas lasud kippusid minema. Aga õnneks tulid kõik alla, aga sinna tiiru läks minut või isegi rohkem."

Norra ja Prantsusmaa eraldusid konkurentidest juba esimese vahetuse lõpus ja teise vahetuse järel olid prantslased veel napilt ees, aga Sturla Holm Lägreid tegi kolmandana suurepärase esituse ja viis Norra pea minutiga juhtima. Vetle Sjaastad Christiansen lõpetas kindlalt ja ületas finišijoone ajaga 1:11.54,8 (0+3).

Prantsusmaa püsis teisel kohal ja kaotas lõpuks Norrale 43,1 sekundiga (0+8), tihedas kolmanda koha heitluses jäi lõpuks peale Rootsi (0+9; +1.05,7). USA (0+7; +1.14,5) ning Saksamaa (1+11; +1.20,0) ei jäänud kaugele. Östersundis toimunud hooaja esimeses teatesõidus oli esikolmik täpselt samasugune. Eesti ja esiviisiku vahele jäid veel Itaalia (1+8; +2.57,4) ja Ukraina (0+6; +3.09,6).

Enne võistlust:

Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Jakob Kulbin pälvisid Östersundis toimunud hooaja esimeses teatesõidus 11. koha ning stardivad pühapäeval neljandast reast.

Östersundis peetud hooaja avasõidus võidutsesid Norra mehed, kes sõidavad pühapäeval koosseisus Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Botn, Sturla Holm Lägreid ja Vetle Sjaastad Christiansen. Esimesest reast saavad lähte veel Prantsusmaa ja Rootsi.

Mullu võitsid prantslased kuuest teatesõidust viis, kuid MM-kulla võitis ikkagi Norra.