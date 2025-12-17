Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern
Eesti naiste võrkpalli meistriliigas toimub neljapäeval kalendriaasta viimane mäng, milles lähevad vastamisi Tartu võistkonnad.
Enne pühadeperioodi peetavas kohtumises jagavad punkte turniiritabelis kaheksandal kohal paiknev TBD Pharmatech/Kastre ja esikohta hoidev Tartu Ülikool/Bigbank, vahendab volley.ee.
Kui TBD Pharmatech/Kastre on kaotanud kõik kuus mängu ja punktiarvet avanud ei ole, siis Tartu Ülikool/Bigbank on kaheksast mängust võitnud kuus ja kogunud 19 punkti.
NET Spordihallis toimuv mäng algab neljapäeval kell 19. Seejärel jätkub meistriliiga jaanuari alguses.
Toimetaja: Anders Nõmm