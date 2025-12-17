X!

Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern

Võrkpall
TBD Pharmatech/Kastre
TBD Pharmatech/Kastre Autor/allikas: Grete Isabel Huik
Võrkpall

Eesti naiste võrkpalli meistriliigas toimub neljapäeval kalendriaasta viimane mäng, milles lähevad vastamisi Tartu võistkonnad.

Enne pühadeperioodi peetavas kohtumises jagavad punkte turniiritabelis kaheksandal kohal paiknev TBD Pharmatech/Kastre ja esikohta hoidev Tartu Ülikool/Bigbank, vahendab volley.ee.

Kui TBD Pharmatech/Kastre on kaotanud kõik kuus mängu ja punktiarvet avanud ei ole, siis Tartu Ülikool/Bigbank on kaheksast mängust võitnud kuus ja kogunud 19 punkti.

NET Spordihallis toimuv mäng algab neljapäeval kell 19. Seejärel jätkub meistriliiga jaanuari alguses.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

19:55

Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern

15.12

Nädal piiri taga: Tammearu ja Tammemaa said Jaapanis tähtsa võidu

15.12

Tartu Ülikool/Bigbank tõusis naiste meistriliigas tabelijuhiks

14.12

Rae tunnistas Leedus vaid võite

14.12

Pärnu ei loovutanud Võrule geimigi, Tartu kaotas leedulastele

13.12

29 punkti toonud Santos vedas Võru Barruse kodus võidule

13.12

Rae Spordikool jätkas Leedu turneed edukalt

13.12

Rae pikendas Balti liigas võiduseeria kümnemänguliseks

12.12

Rae Spordikool peab kolme päeva jooksul Leedus kolm mängu

10.12

Rikberg: vastased ootasid lihtsamat mängu

10.12

Rae Spordikool jõudis mängleva kergusega karikafinaali

10.12

Tartu Bigbank alustas eurosarjas Saksamaa klubi vastu võidukalt

09.12

Viimsi/Tallinna Ülikool jõudis pika pausi järel karikafinaali

09.12

Eesti võrkpallikoondised said teada vastased uue formaadiga Euroopa liigas

09.12

Rikberg enne euromängu Herrschingiga: rünnakul on neil võimu ja kõrgust

videod

sport.err.ee uudised

19:55

Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern

19:12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

18:27

Luis Suarez pikendas Miami Interiga lepingut

17:50

Alcarazi ja Ferrero kuue slämmivõiduni viinud koostöö lõppes

16:59

Jalgpalliliit käivitas noortetöö kvaliteedistandardi süsteemi

16:16

Nii Lisell kui Robin Jäätma said rahvusvahelisel siseturniiril esikoha

15:46

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

15:07

EOK premeeris värskeid Euroopa meistreid Jefimovat ja Tribuntsovi

14:49

U-17 ja U-19 jalgpallikoondised said teada valikturniiride vastased

14:05

Eesti jäi rannatennise MM-il matšivõiduta

13:33

FIFA paiskas müüki soodsamad MM-i piletid

12:44

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

12:12

Pärnu Vaprus tegi toetajatele varajase jõulukingi

11:47

Spordimuuseum pälvis aasta sillalooja lõimumispreemia

11:20

Liverpooli võiduparaadil autoga rahva sekka sõitnud mees mõisteti 21 aastaks vangi

loetumad

08:05

Veesaar püstitas North Carolina võidumängus punktirekordi

16.12

Tähelendu tegev Norra multitalent kaasati olümpiakoondisesse

12:44

Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

15.12

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

16.12

TalTech/Alexela võitis eurosarjas kolmanda mängu järjest

15:46

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

10:09

New York Knicks tuli NBA karikavõitjaks

16.12

M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

16.12

PSG peab Mbappele 60 miljonit eurot maksma

11:20

Liverpooli võiduparaadil autoga rahva sekka sõitnud mees mõisteti 21 aastaks vangi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo