Naiste meistriliiga aasta viimases mängus kohtuvad liider ja punane latern

Enne pühadeperioodi peetavas kohtumises jagavad punkte turniiritabelis kaheksandal kohal paiknev TBD Pharmatech/Kastre ja esikohta hoidev Tartu Ülikool/Bigbank, vahendab volley.ee.

Kui TBD Pharmatech/Kastre on kaotanud kõik kuus mängu ja punktiarvet avanud ei ole, siis Tartu Ülikool/Bigbank on kaheksast mängust võitnud kuus ja kogunud 19 punkti.

NET Spordihallis toimuv mäng algab neljapäeval kell 19. Seejärel jätkub meistriliiga jaanuari alguses.