KUULA | "Võimla" küsis: keda valida aasta nais- ja meessportlaseks?
Vikerraadio spordisaates "Võimla" rääkisid Maarja Värv, Ivar Lepik, Juhan Kilumets ja Johannes Vedru möödunud spordinädalast ning arutasid, kes on aasta parimad sportlased.
Nädal oli täis talisporti. "Võimlas" käidi üle tähtsamad head ja vead, põhjalikumalt peatuti laskesuusatamise MK-etapil.
Venelaste ja valgevenelaste suusasporti tagasilubamine eestlasi külmaks ei jäta. Kas kired lõid lõkkele ka stuudios?
Lindsey Vonni 41-aastasena saavutatud maailmakarikasarja etapivõit pani spordimaailma ameeriklanna fenomenist taas kõnelema.
