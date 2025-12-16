X!

KUULA | "Võimla" küsis: keda valida aasta nais- ja meessportlaseks?

Varia
{{1765865100000 | amCalendar}}
Foto: Mattias Mets/ERR
Varia

Vikerraadio spordisaates "Võimla" rääkisid Maarja Värv, Ivar Lepik, Juhan Kilumets ja Johannes Vedru möödunud spordinädalast ning arutasid, kes on aasta parimad sportlased.

Nädal oli täis talisporti. "Võimlas" käidi üle tähtsamad head ja vead, põhjalikumalt peatuti laskesuusatamise MK-etapil.

Venelaste ja valgevenelaste suusasporti tagasilubamine eestlasi külmaks ei jäta. Kas kired lõid lõkkele ka stuudios?

Lindsey Vonni 41-aastasena saavutatud maailmakarikasarja etapivõit pani spordimaailma ameeriklanna fenomenist taas kõnelema.

Toimetaja: ERR Sport

viimased uudised

12:04

Botswana olümpiavõitja kaalub tulevikus kodakondsuse vahetamist

11:27

Soomlasest sai teist korda NHL-i klubi peamänedžer

11:00

KUULA | "Võimla" küsis: keda valida aasta nais- ja meessportlaseks? Uuendatud

10:54

Itaaliasse siirdunud eestlannad alustasid kaotusega

10:23

Kalevi spordihallis algab kahe nädala pikkune jalgpalli aastalõputurniir

09:44

Kodune padeliturniir toob platsile Kanepi ja Kontaveidi

09:12

Flagg võttis LeBronilt rekordi, aga Jazz teenis Markkaneni juhtimisel võidu

08:38

ManU ja Bournemouth lõid trilleris kaheksa väravat

15.12

Alliku ja Zenjov jätkavad Floras veel vähemalt ühe hooaja

15.12

Jüri Rooba: pikk töö noortega hakkab nüüd vilja kandma

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15.12

HÄÄLETA | Algas "Aasta sportlane 2025" rahvahääletus

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

14.12

Suurepäraselt lasknud Ermits kordas karjääri parimat kohta

15.12

LeBron James tõi lõpusekundeil Lakersile võidu

15.12

Eesti U-20 jäähokikoondis võitis ajaloolise hõbemedali

15.12

Robin Kool saavutas karjääri kolmanda suurvõidu

15.12

Aivar Rehemaa: ma ei näe muretsemiseks põhjust

15.12

Kanter: noorsportlaste seas on tüdrukud viimased 20 aastat puhta vuugi teinud

15.12

Neljas Eesti kahevõistleja kvalifitseerus Otepää MK-etapile

15.12

Kaotusseisust välja tulnud Mägi krooniti taas 9-palli Eesti meistriks

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo