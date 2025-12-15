X!

Robin Kool saavutas karjääri kolmanda suurvõidu

Robin
Robin "ropz" Kool (karikaga). Autor/allikas: zywoo/X
E-sportlane Robin "ropz" Kool ja tema tiim Vitality võitsid arvutimängu Counter-Strike 2 (CS2) Major-taseme turniiri Budapestis.

Kool ja Vitality kaotasid pühapäevases finaalis esimese kaardi (Nuke) Faze Clanile 6:13, kuid kolm järgmist kaarti (Dust2, Inferno ja Overpass) võideti veenvalt, loovutades kokku vaid 14 raundi (13:3, 13:9, 13:2).

Kool näitas aasta tähtsaima turniiri finaalis suurepärast mängu. Ta lõpetas finaalseeria K-D saldoga 60-46 ja reitinguga 1.39, mis oli Vitality mängijate seas paremuselt teine näitaja.

"Minu jaoks oli Fazei vastu mängimine väga eriline. Nende jaoks võib-olla mitte nii väga, aga meil on ühine ajalugu," rääkis Kool finaali järel. "Oli eriline päev, mul oli väga raske mänguks valmistuda, kuid olen üliõnnelik, et võitsime," lisas ta.

25-aastase Kooli jaoks oli tegu karjääri kolmanda Major-taseme tiitliga ja Vitality praeguse koosseisu jaoks teise järjestikusega.

Kuigi eestlane oli kogu turniiri vältel väga heas hoos, siis turniiri parimaks mängijaks valiti ikkagi tema tiimikaaslane Mathieu "ZyWoo" Herbaut, kellest sai esimene mängija, kes pälvinud MVP auhinna kolmel Major-taseme turniiril.

Vitality teenis võidu eest 500 000 USA dollarit, kogu turniiri auhinnafond oli 1,25 miljonit dollarit.

Toimetaja: Henrik Laever

Robin Kool saavutas karjääri kolmanda suurvõidu

