Žalgiris võitis Pariisis põnevusmängu, Hispaania tipud koguvad hoogu

Korvpalli Euroliigas teenis Kaunase Žalgiris neljapäeval võõrsil Pariisi meeskonna üle 108:105 võidu. Hispaania tippklubid Valencia ja Madridi Real on võitnud neli mängu järjest.

Žalgiris (9-6) alustas Pariisis teist poolaega kaheksapunktilises kaotusseisus. aga võitis kolmanda veerandaja viimased viis minutit skooriga 17:5 ning suurendas kolm minutit pärast otsustava perioodi algust Nigel Williams-Gossi tabava viske järel oma edu kümnepunktiliseks.

Nadir Hifi ja Amath M'Baye hoidsid kodumeeskonda aga mängus ja Pariisi klubi (5-10) tegi 10:0 vahespurdi, seisul 95:95 viskas Žalgirise mängujuht Sylvain Francisco vähem kui poole minutiga seitse punkti järjest. Jällegi hoidsid Hifi ja M'Baye Pariisi vee peal ja viimase kaugvise viis võõrustajad 59 sekundit enne lõpusireeni 103:102 juhtima, otsustavatel hetkedel tabas aga Ažuolas Tubelis kaks korda järjest ning Leedu uhkus lahkus Prantsusmaalt 108:105 võiduga.

Francisco lõpetas mängu 26 punkti ja viie korvisööduga, Williams-Goss panustas 18 punkti ning kümne resultatiivse sööduga. Veel kolm meest kogusid kahekohalise punktisumma. Hifi sai mängu lõpuks kirja 27 ja M'Baye 23 punkti.

Milano Olimpia (8-7) tähtmängija Armoni Brooks tabas kaheksa kaugviset ja vedas oma 26 punktiga Itaalia klubi 96:89 võiduni Panathinaikosi (9-6) üle. Valencia (10-5) teenis neljanda järjestikuse võidu, kui alistas 94:82 Anadolu Efese (5-10) ning tõusis tabelis teisele kohale.

Neli võitu järjest on teeninud ka Madridi Real (9-6), kes oli Hispaania kõrgliigaklubide vastasseisus 94:87 üle Baskoniast (5-10). Mario Hezonja tõi võitjatele 17, Facundo Campazzo 16 ja Theo Maledon 15 punkti; Markus Howard kaotajatele 22 silma.