Salahi kommentaarid jätsid ta Meistrite liiga koosseisust välja

Jalgpall
Mohamed Salah
Mohamed Salah Autor/allikas: SCANPIX / PA
Jalgpall

Liverpooli tähtmängija Mohamed Salah jäeti pärast teravaid kommentaare meeskonna Meistrite liiga mängule sõitvast koosseisust välja ja tema tuleviku kohal klubis ripub küsimärk.

Liverpooli hooaeg pole kulgenud soovitult ja viimastes kohtumistes ei ole meeskonna peatreener Arne Slot mängijat palju usaldanud: üle-eelmisel nädalal West Ham Unitedi ja viimati Leeds Unitedi vastu jäeti egiptlane pingile, vahepeal Sunderlandiga mängis ta vaid teise poolaja.

Pärast Leedsi mängu andis Salah avameelse intervjuu, kus sõnas, et tunneb end "bussi ette visatuna" ja lisas, et "keegi" klubist ei soovi tema jätkamist. Samuti mainis ta, et hetkeseisuga ta peatreener Slotiga ei suhtle.

Liverpool mängib sel nädalal Meistrite liigas võõrsil Milano Interiga ja hollandlaselt uuriti, kas Salah on viimase kohtumise klubis pidanud. "Mul pole aimugi," vastas Slot. "Ma ei saa hetkel sellele küsimusele vastata."

"Teatud määral oli see ka minu jaoks üllatus, kui kuulsin pärast mängu, et ta andis need kommentaarid. Aga ma arvan, et meie reaktsioon sellele on samuti selge ja seepärast teda täna koos meiega pole."

Kui Slotilt küsiti, kas Salahi reaktsioon oli suunatud tema puhta, vastas peatreener: "Ainus, kes sellele küsimusele vastata saab, on Mo ise. Ma võin oletada, aga ma ei arva, et seda oleks praegu õige teha. Seega on mul ausalt öeldes raske öelda, keda ta selles olukorras silmas peab."

Salah oli laupäeval antud intervjuus maininud, et temast tahetakse Liverpooli tänavuse ebaedu juures teha patuoinas. "Tal on täielik õigus tunda seda, mida tunneb, aga tal pole õigust seda meediasse viia. Tal on see õigus, aga siis on meie kord sellele reageerida," lausus Slot.

"Ma arvan, et tavaliselt olen rahulik ja viisakas, aga see ei tähenda, et ma oleks nõrk. Seega, kui mängija avaldab selliseid kommentaare paljude asjade kohta, siis see on minu ja meie kui klubi reageerida ja me reageerisime sellisel viisil nagu näete."

Liverpool hoiab Inglismaa kõrgliigas 15. vooru järel 23 punktiga kümnendat kohta. Meistrite liigas on meeskond viiest kohtumisest võitnud kolm ja kaotanud kaks ning asub 13. positsioonil.

Toimetaja: Siim Boikov

Talihärm teeb Hochfilzenis hooaja esimesed MK-stardid

