Saudid hoiavad Salahil silma peal

Aastaid Liverpooli rünnakut vedanud Salah langes paar nädalat tagasi ootamatult pingimeheks ja andis pärast laupäevast mängu Leedsiga avameelse intervjuu, kus sõnas, et tunneb end "bussi ette visatuna" ja lisas, et "keegi" klubist ei soovi tema jätkamist. Samuti mainis ta, et hetkeseisuga ta peatreener Arne Slotiga ei suhtle.

Egiptlane jäeti teravate kommentaaride pärast välja teisipäevaks Milanosse Meistrite liiga mänguks sõitnud koosseisust. Viimaste nädalate sündmused on andnud alust spekulatsioonidele Liverpoolist lahkumisele ning üheks võimalikuks uueks mängupaigaks on Saudi Araabia kõrgliiga.

Saudide huvi Salahi vastu on kestnud pikemat aega. 2023. aastal lükkas Liverpool tagasi Al-Ittihadi pakkumise, mis oli väidetavalt väärt ligi 170 miljonit eurot. Sel nädalal Riyadhis toimunud World Football Summit konverentsil rääkis Saudi Araabia kõrgliiga juht Omar Mugharbel, et Salah oleks sealsele kõrgliigale väärt täiendus.

"Mohamed Salah on Saudi liigas teretulnud, kuid klubid peavad omavahel kokkuleppeni jõudma. Kindlasti on Salah üks ihaldatumatest mängijatest," ütles Mugharbel.

Samas ei ole kõik Saudi klubid Salahi teenetest huvitatud. Al-Kholoodi presidendi Ben Harburgi arvates on Salah liiga vana ning sobivam täiendus kogu liigale oleks hoopis Madridi Reali ääreründaja Vinicius Junior.

"Nii klubide kui ka avalikkuse seas on Salahi suhtes levimas palju kõhklusi. Ta on 33-aastane ja sai Liverpoolilt uue kopsaka lepingu, kuid on pärast allkirjastamist selgelt alla oma võimete mänginud. Kindlasti on neid, keda paelub tema staaristaatus ja päritolu meie regioonist, aga minu arvates ta lihtsalt ei sobi meie liigasse," ütles Harburg.

"Kui valida tema ja Viniciuse vahel, siis mina valiksin kindlasti Viniciuse. Loodetavasti keskendub kogu liiga rohkem järgmise põlvkonna mängijatele, mitte meestele nagu Salah, kelle jaoks oleks Saudi Araabiasse tulemine karjääri viimaseks peatuspaigaks," lisas ta.

Salah on sel hooajal kõikide sarjade peale löönud 19 mänguga viis väravat. Kokku on ta Liverpooli särgis skoorinud 250 väravat.

Liverpool võõrustab laupäeval Inglismaa kõrgliigas Brightonit. Selle mängu järel liitub Salah Egiptuse koondisega Aafrika Rahvuste karikaturniiril. Aafrika suur jalgpallipidu toimub 21. detsembrist kuni 18. jaanuarini.