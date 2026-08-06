Liverpooli legend Salah leidis uue koduklubi Türgist

34-aastane Salah mängis aastatel 2017-26 Liverpooli eest 315 liigamängus, milles lõi Premier League'i võõrmängijate kõigi aegade rekordit tähistavad 191 väravat. Tänavu varakevadel teatas Egiptuse kapten, et lahkub hooaja lõpus meeskonnast.

Kuigi Salahi ukse taga on aastate jooksul käinud erinevad Saudi Araabia klubid ning teda on seotud ka võistkondadega MLS-is, sõlmis Salah neljapäeval lepingu seitsmekordse Türgi meistri Trabzonsporiga.

BBC kirjutab, et enne Trabzonsporiga liitumist pidas Salah läbirääkimisi Besiktasiga, kuid nende pakkumine ei olnud Egiptuse jalgpallilegendi jaoks piisavalt tugev.

Liverpooli ridades krooniti Salah kahekordseks Inglismaa meistriks ning ta võitis klubiga 2019. aastal ka Meistrite liiga. Kõigi võistlussarjade peale lõi ta klubi eest 257 väravat - sellest enam suutsid vaid Ian Rush (346) ja Roger Hunt (285).