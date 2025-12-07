Palumets lõi Slovakkia kõrgliigas teist mängu järjest värava

Podbrezova mängis alates avapoolaja keskpaigast arvulises ülekaalus, sest Michalovce leedulasest ründaja Gytis Paulauskas sai punase kaardi. Podbrezova haaras enne poolajavilet Roland Galciki väravast juhtohjad ja Palumets suurendas 69. minutil kauglöögist eduseisu kaheväravaliseks. Seejärel jõudsid Podbrezova eest sihile Radek Šiler ja teist korda Galcik. Algkoosseisus alustanud Palumets sai 78. minutil kollase kaardi ja vahetati 84. minutil välja, vahendab Soccernet.ee.

23-aastane Palumets on nüüd Slovakkia kõrgliigas löönud kaks väravat, sest ta skooris ka eelmises voorus, kui Podbrezova kaotas kodus Trnava Spartakile 1:3. Lisaks on Palumets käimasoleval liigahooajal andnud viis väravasöötu.

Podbrezova tõusis liigatabelis viiendale kohale, lükates Michalovce enda selja taha kahe punkti kaugusele kuuendaks.

