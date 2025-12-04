Pühajärve rahvusvaheline kiirmaleturniir tähistab juubelit

Juubeliturniiril näeb kaasa mängimas kogu Eesti paremikku; esikoha nimel hakkavad teiste seas võistlema suurmeistrid Jaan Ehlvest, Kaido Külaots, Aleksandr Volodin ja Meelis Kanep ning Eesti naiste esinumber, rahvusvaheline meister Mai Narva.

Laua taga saab näha mitmeid teisigi tugevaid maletajaid nii Eestist kui kaugemalt, näiteks osalevad Hollandi rahvuskoondise pikaaegne kapten, suurmeister Jan Smeets, Kasahstani suurmeister ja malekirjanik Bolat Asanov ja Kreeka parim naismaletaja, rahvusvaheline meister Stavroula Tsolakidou. Lisaks on kaasa mängimas mitu andekat noormaletajat.

Kõlavamatest ühiskonnategelastest asuvad laua taha kõigil Pühajärve turniiridel kaasa mänginud AS Äripäeva peadirektor Igor Rõtov, filmirežissöör Kaupo Kruusiauk, Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektor Erik Puura, Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi, ajakirjanik ning kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane, endine tippsportlane ja praegune vandeadvokaat Kaarel Kais ning veel mitmed teised. Kokku osaleb turniiril 36 mängijat, kes on taseme järgi jaotatud viite tugevusgruppi.

Turniiri korraldab Treeningpartner/Pühajärve maleklubi eestvedaja Urmas Randma koostöös Pühajärve SPA & Puhkekeskuse, Eesti Maleliidu ja sponsoritega. Juubeliturniiri võitja selgub 7. detsembril.