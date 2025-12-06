Mai Narva on Pühajärvel liidrist poole punkti kaugusel

25. aasta juubelit tähistaval Pühajärve kiirmaleturniiril läks juhtima soomlane Toivo Keinänen, aga Mai Narva on kohe põhjanaabri kannul.

Turniiri avapäeva järel liidriks kerkinud Narva loovutas reedel esikoha 23-aastasele soomlasele, kes on kogunud 19 punkti. Narva jääb vaid poole punkti kaugusele, temast omakorda poole punkti kaugusel on kreeklane Stavroula Tsolakidou.

Laupäeval mängitakse üheksa vooru ja pühapäeval viimased viis.

Rahvusvahelistest tippudest osalevad Pühajärve turniiril lisaks Tsolakidoule Hollandi rahvuskoondise pikaaegne kapten, suurmeister Jan Smeets ning Kasahstani suurmeister ja malekirjanik Bolat Asanov.