Zahkna: küll meil ükskord kõik klapib ka

Esimeses vahetuses kokku kolme varupadrunit kasutanud Zahkna saatis Külma rajale kaheksandal kohal (+9,5), Külm lasi siis lamadestiirus puhtalt ja kerkis viiendaks (+14,4), aga Eesti hea võistlus jäi püstitiiru, mille järel pidi ta käima kahel trahviringil (+1.02,2). Teises vahetuses kumbki trahviringile rohkem ei pidanud minema ning lõpuks saavutati kümnes koht (2+10; +1.54,3).

Zahkna arvates näidati trahviringidest hoolimata kõrget taset. "Mul on selles mõttes hea meel, et nii mina kui ka Susan üldse suudame jõuda sinnani, et oleme tiirus nii ees, et ongi teistsugune adrenaliinitase. Lõpuks ongi eesmärk kasvõi eksida, aga jõuda vähemalt mingi hetk ette, kus on suurem heitlus. Täna läks nii," rääkis Zahkna ERR-ile.

"Tean, et see ei olnud Susani tavaline tase. Susan suudab paremini ja täna lihtsalt ebaõnnestus. Täna oli näha, kui ta lasi kolm mööda, siis muutis kohe asendit ja sai kaks pihta," lisas ta.

Zahkna jäi enda etteastega igati rahule. "Kasutasin esimeses vahetuses kolme varupadrunit ja andsin vahetuse üle 12-sekundilise kaotusega. See näitab, et isegi ühe varuga võiks olla liidrite seas, aga läksin hästi kiiresti laskma, sest isegi varudega toon need märgid alla sama kiiresti kui läheksin kindla peale nulli laskma. Kõrgel tasemel pead ka laskma kõrgel tasemel, ei saa lihtsalt kindla peale minna. Küll meil ükskord kõik klapib ka."

Külm avaldas, et võitles kogu sõidu vältel krampidega. "Täna maadlesin jalakrampidega. Nii sõidus kui ka püstitiirudes. Täna läks nii. Varu meil on. Saame järgmine kord paremini teha," ütles ta.