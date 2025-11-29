X!

Viigipuu: määrdemehed panid täppi, kutid sõitsid ka hästi

Eesti meeste laskesuusakoondis sai Östersundi MK-etapi teatesõidus 11. kohal. Eesmärgiks olnud esikümnest ei jäänud palju puudu - nii Ukraina kui ka Sloveenia lõpetasid 4,7 sekundi kaugusel.

"Vaatasin terve viimane ring nende selga," lausus Eesti ankrumees Kristo Siimer. "Esialgu tundus, et nad on üpris kaugel. Aga ma teadsin, et mul oli esimesest kahest ringist päris hea varu. Mul oli suusk päris hea. Teadsin, et jõuan neile kindlasti lähedale, aga finiš tuli natuke liiga kiirelt vastu."

"Rajal tundsin end väga hästi. Esimene ja teine ring hoidsin end pundi taga. Meelega ei läinud ette, kuigi ma laskumistega kukkusin neist enam-vähem mööda, aga ma teadsin, et mul ei ole mõtet ette tööd tegema minna. Hoian natuke tagasi, et saaks viimane ring seda ülejäänud energiat kasutada ja läks vaja küll seda."

Siimer sai vahetuse 14. kohalt ja mõlemas tiirus läks tarvis kahte varupadrunit. "Mul oli just tuul ära kukkunud ja pidin tegema parandusi vastu. Kruttisin seal, aga sai natuke liiga vähe," lisas ta.

"Ise tundsin ka, et pean märgist mööda laskma, et märk kukuks. Natuke liiga vähe tegin. Püsti tulid tuulepuhangud. Tulin isegi korra asendist välja, et sättida ennast ja hakkasin uuesti laskma. Tornaado ei olnud, aga natuke tuuline oli küll."

Eesti meeskond tervikuna oli siiski üsna heas hoos, sest näidati päeva paremuselt kaheksandat suusaaega. "Oleme rahul küll. Määrdemehed panid täna kindlasti täppi," lausus treener Karel Viigipuu.

"Kutid sõitsid ise ka kenasti. Lihtsalt vahepeal läks püstilaskmisega lotoks ära. Lõpuks tuul natuke vaibus, aga siiski... osadele mängiti paremad kaardid kätte kui teistele."

Naiskonna esitus samal tasemel polnud - tagajärjeks 17. koht ning üle viie ja poole minuti kaotust võitjale. "Kaotust on kindlasti palju. Neli liiget ei ole nii ühtlasel tasemel kui mehed," tunnistas Viigipuu.

"Aga ma arvan, et esimese kolme vahetusega suutsime midagi pakkuda ka. Nüüd on vaja neljas naine üles leida, kes võiks olla sarnase tasemega nagu need kolm."

Toimetaja: Siim Boikov

