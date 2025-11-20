Itaalia laskesuusatäht naaseb pika pausi järel MK-karussellile

X!

Lisa Vittozzi
Mullu laskesuusatamise maailma karika sarja üldvõitjaks kroonitud, kuid tänavuse hooaja vigastuse tõttu vahele jätnud Lisa Vittozzi võistleb järgmisel nädalavahetusel Östersundis toimuval MK-hooaja avaetapil.

Vittozzi pälvis 2023-24 hooajal MK-sarjas üldvõidu ning tuli mullu veebruaris ka Nove Mestos tavadistantsil maailmameistriks, aga seljavigastus röövis temalt terve mulluse hooaja.

Pikalt taastunud itaallanna osales oktoobris Münchenis toimunud Loop One suvebiatloni võistlusel, kus teenis ka esikoha. Lisaks võistles ta äsja Rootsis Idres toimunud traditsioonilisel laskesuusatajate hooaja avavõistlusel, kus teenis viienda ja neljanda koha.

Hiljutised tulemused on tõestanud, et 30-aastane Vittozzi on tagasi ja ta valiti 29. novembril algavaks Östersundi MK-etapiks Itaalia koondise koosseisu. Viimati võistles ta 2024. aasta märtsis.

Lisaks Vittozzile kuulub tugevasse Itaalia koosseisu veel Dorothea Wierer, kes alustab novembris oma karjääri viimast hooaega. "See on imelik tunne, mida ma varem kogenud ei ole. Ühelt poolt teeb teadmine, et tegemist on mu viimase hooajaga, mind väga uudishimulikuks. Samas tekitab see palju küsimusi, millele mul vastust hetkel ei ole," tõdes Wierer hiljuti.

Lisaks neile kahele kuuluvad Itaalia koosseisu veel Hannah Auchentaller, Michela Carrara ja Samuela Comola, meestest on kaasatud Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Daniele Cappellari ning Elia Zeni.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

