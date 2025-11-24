X!

Orienteerujad valisid aasta tegijaks Jürgen Joonase

Orienteerumine
Eesti Orienteerumisliidu president Leho Haldna annab aasta Tegija auhinna Jürgen Joonasele
Eesti Orienteerumisliidu president Leho Haldna annab aasta Tegija auhinna Jürgen Joonasele Autor/allikas: Reigo Teervalt
Orienteerumine

Eesti Orienteerumisliidu hooaja pidulikul lõpetamiseks kuulutati aasta parimateks naistest Evely Kaasiku ja meestest Jürgen Joonas.

Joonas sai lisaks ka Aasta Tegija tiitli. Tänavu tuli ta MM-il tavarajal 13. kohale ning kuulus koos Timo ja Lauri Sillaga viiendaks tulnud teatemeeskonda.

Suusaorienteerujate konkurentsis teenisid tiitlid Daisy Kudre-Schnyder ja Olle Ilmar Jaama ning rattaorienteerujatest Eleri Hirv ja Lauri Malsroos.

Aasta treeneriks sai Vallo Vaher.

Aasta rogainivõistkonnaks hääletati duo Silver Eensaar - Helen Jürjo. Noortest teenisid tiitli Anett Liisa Parts ja Erik Marten Zernant ning aasta seeniorsportlaseks nimetati Airi Alnek.

Mait Tõnisson sai nii aasta kaardistaja kui ka rajameistri tiitli. Aasta üllatajaks nimetati Hiiumaa Orieneerujate klubi teatejooksu naiskond.

Aasta parimate väljaselgitamiseks neljateistkümnes erinevas kategoorias pandi kokku klubide ja volinike kogu liikmete arvamused ning veebihääletuse tulemused.

Toimetaja: Siim Boikov

