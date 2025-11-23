Eesti tantsupaar tuli MM-il proffide seas esimeseks

Tallinna Tantsuklubi Flexi tantsijad võistlesid esmakordselt MM-i professionaalide võistlusklassis ning jõudsid oma debüütvõistlusel finaali. Lõpuks saavutasid eestlased esikoha.

Teise koha pälvis Islandi paar Nicolo Barbizi ja Sara Ros Jakobsdottir,ning kolmanda koha saavutas Jaapani paar Kazuki Hachiya ja Madoka Minakawa.

Professionaalide vanuseklassiga ühinesid Maasik ja Kullamaa sel aastal. Paari treener on Jörgen Kapp. Sellel ja eelmistel aastatel on nad saavutanud 10-tantsu MM-il täiskasvanute vanuseklassis kaks finaalikohta: eelmisel aastal Taiwanis 3. koht ja sel aastal Poolas 10-tantsu maailmameistritiitel täiskasvanute vanuseklassis.