Eesti tantsupaar tuli MM-il proffide seas esimeseks

Võistlustants
Artti Oskar Maasik ja Chrislyn Kullamaa, paremal treener Jörgen Kapp
Artti Oskar Maasik ja Chrislyn Kullamaa, paremal treener Jörgen Kapp Autor/allikas: Erakogu
Võistlustants

Laupäeval toimusid Budapestis WDO professionaalide 10-tantsu maailmameistrivõistlused, kus Artti Oskar Maasik ja Chrislyn Kullamaa pälvisid MM-tiitli.

Tallinna Tantsuklubi Flexi tantsijad võistlesid esmakordselt MM-i professionaalide võistlusklassis ning jõudsid oma debüütvõistlusel finaali. Lõpuks saavutasid eestlased esikoha.

Teise koha pälvis Islandi paar Nicolo Barbizi ja Sara Ros Jakobsdottir,ning kolmanda koha saavutas Jaapani paar Kazuki Hachiya ja Madoka Minakawa.

Professionaalide vanuseklassiga ühinesid Maasik ja Kullamaa sel aastal. Paari treener on Jörgen Kapp. Sellel ja eelmistel aastatel on nad saavutanud 10-tantsu MM-il täiskasvanute vanuseklassis kaks finaalikohta: eelmisel aastal Taiwanis 3. koht ja sel aastal Poolas 10-tantsu maailmameistritiitel täiskasvanute vanuseklassis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

