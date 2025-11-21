X!

Tartu tahab Selverilt hooaja avamängu kaotuse eest revanši

Elme Messer võrkpalli meeste Balti liigas tulevad nädalavahetusel platsile kaks Eesti klubi, kui pühapäeval võõrustab Tartu Bigbank Selver x TalTechi.

Laupäeval kell 17 mängivad ka Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas ja Robežsardse/RSU. Liigatabelis on Selver x TalTech 14 punktiga teine ja Bigbank on 12 punktiga neljandal kohal. Liider on 16 punktiga Pärnu VK, kolmas on 13 punktiga Šiauliai, viies RSU, kuues kümne silmaga Võru Barrus VK, seitsmes kaheksa punktiga Ezerzeme/DU, kaheksas kahe punktiga Audentes/Solarstone ja üheksas samuti kaks punkti teeninud Jekabpilsi Luši.

Bigbank ja Selver x TalTech kohtusid liiga avamängus septembri lõpus ja tookord võttis Selver 3:0 võidu.

Alar Rikbergi juhendatav Bigbanki meeskond käis viimati väljakul kolmapäeval eurosarjas Pärnu vastu ja juhendaja loodab sealt saadud kogemuse kaasa võtta.

"Meie esimesest omavahelisest kohtumisest on päris palju aega möödas, aga meie poolt see mäng selgelt ebaõnnestus ning neil õnnestus kollektiivselt väga hästi. Nüüd saab näha, kumb on vahepealse ajaga suurema sammu edasi astunud. Eurosari Pärnuga ei jooksnud kindlasti mööda külgi maha, sest saime sealt tunnetuse, et midagi on mängus ja proovime selle ka Balti liigasse kaasa võtta. Selge see, et tahame avaringis saadud kaotuse eest revanši ja teeme selleks kõik, mis võimalik," kommenteeris Rikberg.

"Selver on võrreldes hooaja algusega saanud kogemust juurde ja seal on ka nooruse julgust ning Andres Jefanovi näol väga selge rünnakuliider ja ka servijoone taga väga ohtlik mängija. Nad on näidanud head kvaliteeti ja on teenitult tabelis teisel kohal. Samas on nad avaringis saanud palju kodusaalis mängida ja eks seal on vastasel raskem mingite asjadega toime tulla. Nüüd teises ringis saab näha, kus nad lõpuks paiknevad, aga kindlasti on tegu nii Balti liiga kui Eesti meistrivõistluste medalinõudlejatega," lisas juhendaja.

Selver x TalTech on liigas saanud kolm järjestikust võitu. Peatreener Avo Keel hindab vastast kõrgelt, kuid tahab oma võimalused ära kasutada. "Tartu on praegu n-ö hea laine peal, eurosarja edasipääs on kindlasti psühholoogiliselt neile hea süst ja saavad hea tujuga tulla meilt revanši võtma. Kõigest hingest loodan, et tuleks tasavägine mäng, kus meilgi omad võimalused tekivad," ütles Keel.

"Sisuliselt on pool põhiturniirist läbi ja saab mingeid järeldusi teha, Tartu on ilmselt avaringi lõpuks teisel kohal ja me oleme õnnelikud, kui suudame kolmandad-neljandad olla. Nende koosseisu ja tulemusi hinnates on see praktiline hinnang," lisas Keel.

