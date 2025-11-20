Karateföderatsiooni uueks tegevjuhiks sai Lauri Mengel

Eesti Karate Föderatsiooni peasekretäri konkursile laekunud kandidaatide seast ostutus alaliidu tegevjuhi ametikohale valituks Lauri Mengel, kes plaanib tuua muutust föderatsioonisiseses suhtluses ning kaasata Eesti karate kogukonda otsuste tegemisel ja elluviimisel.

Eesti Karate Föderatsiooni president Toomas Vitsut selgitas, et Mengel oli kandidaatide seas parim, kuna tunneb karated läbi ja lõhki. See oli ka omadus, mistõttu juhatus otsustas Mengeli kasuks.

Mengel ise leiab, et peasekretäri kohale kandideerimine oli loogiline jätk, sest ta on aastaid olnud otseselt seotud föderatsiooni tegevustega. Praegu juhib ta treenerite nõukogu ja on varasemalt olnud juhatuse esimees. Ta on olnud aastakümneid karatega seotud, mis loob aluse teadlikule arengutegevusele uues ametis.

Üheks oluliseks eesmärgis seab Mengel karate kogukonna aktiivsema kaasamise ka väljaspool võistluseid. Ta soovib elavdada klubidevahelist suhtlust ja jõuda laiema avalikkuseni, et muuta karate Eestis populaarsemaks.

Karateliidu teatel soovib Mengel pikas perspektiivis tuua juhtimisse rohkem noori. Läbi noorte kaasamise loodab Mengel teha alaliitu suuremaks, et spordiala muutuks Eestis populaarsemaks. Mengel näeb, et karatel on Eestis võimalus kasvada ja areneda, kuid see on võimalik ainult läbi järelkasvu tekitamise ja noorte aktiivsema kaasamise abil.