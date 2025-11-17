Anthony Joshua läheb poksiringis vastamisi Jake Pauliga

Joshua ja Pauli vaheline heitlus toimub 19. detsembril Miamis Kaseya Centeris, mis on muidu koduks NBA klubile Miami Heatile ja WNBA võistkonnale Miami Solile.

Tegemist ei ole näidismatšiga: Joshua ja Paul võitlevad profipoksi reeglite järgi ning matš koosneb kaheksast kolmeminutilisest raundist.

"Kui ma alistan Anthony Joshua, siis kaob minu suhtes igasugune kahtlus ning keegi ei saa minult võtta ära võimalust poksida maailmameistritiitli eest. Kõik minu vihkajad, see on see, mida te soovisite," kommenteeris Paul.

36-aastane Joshua oli viimati poksiringis möödunud aasta sügisel, kui kaotas nokaudiga Daniel Dubois'le matšis, kus oli kaalul IBF-i meistrivöö.

"Võtsin vahepeal aja maha ning naasen megashow'ks. See on minu jaoks suur võimalus," sõnas Joshua. "Pidage minu sõnu meeles, tulevikus näete palju rohkem võitlejaid selliseid väljakutseid vastu võtmas."

Paul pidi esialgu tänavu novembris kohtuma WBA kergekaalu meistrivöö omaniku Gervonta "Tank" Davisega, kuid see matš tühistati, sest Davise vastu esitati tsiviilhagi, milles kaebaja süüdistas Davist vägivaldses käitumises, peksmises ja inimröövis.

Praeguseks on 28-aastase Pauli arvel 12 võitu ja üks kaotus, kuid tema senised vastased on valdavalt olnud vabavõitleja taustadega või poksijad, kelle parimad päevad on ammu möödas. Joshua on pidanud oma karjääri jooksul 32 matši, millest on võitnud 28 ja neist koguni 25 nokaudiga.