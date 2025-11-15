X!

Kullas pani avapäeval konkurendid paika: eks mul seda kogemust on

Harri Kullas
Harri Kullas Autor/allikas: ERR
Unibet Arenal toimuval rahvusvahelisel sisekrossivõistlusel domineeris esimesel võistluspäeval kohalik tsiklimees Harri Kullas, kes võitis kõik sõidud.

Tema oma sõnul polnud see ka üllatus. "Eks mul seda kogemust on. Ma teadsin, kes tulevad," sõnas ta ERR-ile. "Kindlasti oli eesmärk võita. Eelsõidus oli natuke keerulisem, kuna stardis ette ei saanud. Finaalis sai kohe ette ja vahe sisse sõita."

"Kui mahajääja jääb ringiga ette, siis saab olema natuke keeruline ja nii oligi. Aga õnneks oli vahe sees ja kõik kontrolli all. Esimene päev, kindel võit käes - see on ülimõnus."

Kindlasti esikohast hoolimata ei saa öelda, et konkurents puuduks. "Siin on ameeriklasi, rootslasi ja kes meil kõik on... prantslasi koos. See, kes oli teine - Jeremy [Jeremy Hand] - olen temaga Ameerikas väga palju võidu sõitnud," ütles Kullas.

"Eriti viimased kaks aastat ja eriti see aasta veel. Tuntud nimi ja väga kiire poiss. Tore, et on välismaalasi ka poodiumil, üks eestlane ka ja veel parem, et see suutis ära võita."

Võistlus Unibet Arenal toimub esimest korda ja Kullas näeb, et sisekrossiüritus sobiks ka edaspidi kenasti kalendrisse. "Õues on väga kole ilm, vihma sajab, on külm. Sees on hea mõnus soe," loetles Kullas plusse.

"Mõnus rada, lühikesed sõidud - hästi hea jälgida. Põnevad sõidud ka, see võikski olla igal aastal novembris. On, mida vaatama tulla."

Toimetaja: Siim Boikov

