Leok tuli Tallinnas neljandaks sõbra tsikliga: mu enda oma on liiga juust!

Avapäeval jõudis finaali ehk 12 parema sekka neli eestlast. Harri Kullas näitas koha kätte kõigile, olles kiireim igas sõidus. Finaalis haaras ta kohe liidrikoha ning võitis lõpuks 4,1-sekundilise eduga ameeriklase Jeremy Handi ees.

"Eks mul seda kogemust on, ma teadsin, kes tulevad. Ma ei ütle, et see lihtsalt tuli, aga kindlasti oli eesmärk võita," kinnitas Kullas. "Jeremyga olen Ameerikas väga palju võidu sõitnud. Eriti veel viimased kaks aastat, eriti see aasta veel. Tuntud nimi ja väga kiire poiss. Tore, et on välismaalasi ka poodiumil, üks eestlane ka ja veel parem, et suutsin ära võita!"

Kodupubliku rõõmuks oli Unibet Arenal stardis ka vanameister Tanel Leok, kes viimasel paaril aastal keskendunud ennekõike oma poegade treenimisele. Otsus superkrossil osaleda ei sündinud kiirelt.

"Oli küll mõtlemisruumi, sest ma tegelikult ei sõida tsikliga, et mis ma tsirkust tulen tegema," naeris Leok. "Kui väga tsikliga ei sõida, trenni ei tee... motokrossi ei tohi alahinnata, see ei ole, et istun peale, annan gaasi ja ongi kõik."

Seega oli 40-aastase Leoki ettevalmistus võistlusteks minimaalne. "Sõitsin vist kaks korda oma tsikliga ja kaks korda selle laenatud tsikliga," selgitas ta. "Mu oma tsikkel on liiga juust, ei julge sellega sõita. Kohe-kohe laguneb kätte ära, siis sain sõbra käest tsikli, käisingi viis korda hallis trennis. See ei olnud isegi treening, pigem tunnetuse sisse saamine."

Sellest hoolimata suutis Leok oma kogemustepagasiga suurema osa noorematest kolleegidest selja taha jätta, kui jõudis kohe avapäeval finaali ja jäi veel esimesena pjedestaalilt välja.

"Eks ikka natuke mingid oskused tulevad välja, raja lugemine. Aga füüsiline vorm on muidugi käest lastud, et kui see oleks paigas, siis juba alguses saaks suruda kohe teistmoodi, olla natuke agressiivsem. Sees ise pelgasin natuke, et äkki ma ei kannata seda võistlust ära, et tuleb suurem haamer. Nii hull ei olnudki. Tuleb meelde tuletada, et sellisel rajal tuleb leida hingamispunktid," rääkis Leok.

Kokku osales Eesti esimesel superkrossil 24 sportlast 12 riigist.