X!

Wolverhampton nimetas uueks peatreeneriks endise mängija

Jalgpall
Rob Edwards.
Rob Edwards. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas tabeli põhjas virelev Wolverhampton Wanderers määras peatreeneriks 42-aastase Rob Edwardsi.

Seni esiliigaklubi Middlesbrough'd juhendanud Edwards sõlmis Wolvesiga kolme ja poole aasta pikkuse lepingu. Wolves pidi kokkuleppeni jõudmiseks maksma Middlesbrough'le 3,5 miljoni euro suuruse kompensatsiooni.

"Tunnen Robi väga hästi ja olen näinud, kuidas ta on igas klubis arenenud," sõnas Wolvesi juhatuse esimees Jeff Shi. "Me vajame uut lähenemist ja uut identiteeti. Robi filosoofia ja ideed aitavad meil alustada uut peatükki."

Edwards mängis Wolvesi särgis neli hooaega ja esindas klubi kokku 111 kohtumises. 2016. aastal töötas ta lühikest aega Wolvesi peatreeneri kohusetäitjana.

Wolvesi järgmine kohtumine toimub 22. novembril, kui koduliigas võõrustatakse Crystal Palace'it.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

21:11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

20:57

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

20:29

Wolverhampton nimetas uueks peatreeneriks endise mängija

16:05

Henn jättis koosseisust välja Yakovlevi ja Mustmaa

09:55

Eesti jalgpallinoored viigistasid EM-valikmängus Portugaliga

12.11

Üle 20 minuti kümnekesi mänginud noortekoondis alistas Ungari

12.11

Norra peab mänguks Eestiga vangerdama, aga Trondheimis ei vastata telefonile

12.11

Endine Brasiilia koondislane on südameprobleemide tõttu haiglaravil

12.11

Vigastatud Tammiku asemel liitub jalgpallikoondisega võimalik debütant

12.11

Konkurentsiameti juht: spordiklubid võiksid oma lepingud ja tingimused üle vaadata

sport.err.ee uudised

21:11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

20:57

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

20:29

Wolverhampton nimetas uueks peatreeneriks endise mängija

19:49

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

19:08

Rannavolle MM-il saab kaasa elada Rivo Vesikule ja Märt Pajusalule

18:30

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

17:46

Fritzi alistanud de Minaur peab lootma Alcarazi võidule

17:10

Los Angelese olümpiamängud algavad pauguga

16:43

Mölder andis tugevale vastasele lahingu

16:05

Henn jättis koosseisust välja Yakovlevi ja Mustmaa

15:38

Riismaa klubi võiduseeria katkes

15:08

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

14:46

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

14:14

Arizonas avati unikaalne velodroom

13:40

Rooba klubi sai suure võidu

13:15

Uuendus: võrkpalli EM-ile saab jõuda ka Euroopa liiga kaudu

12:58

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

12:29

Rauno Parras: parem viis spordikeskust kui üks multifunktsionaalne hall

11:46

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

11:25

Kullamäe klubi eurosarja kaotustejada jätkub

loetumad

20:57

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

12:58

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

12.11

Naiste korvpallikoondis lagunes Hollandi vastu viimasel veerandajal Uuendatud

12.11

Võidukas Tartu Ülikool viskas Portugalis mängu viimased 15 punkti

12.11

Dallas Mavericks vallandas Doncici vahetustehingu arhitekti

12.11

Kalev/Cramo teenis Killingu juhendamisel Aserbaidžaani klubi vastu revanši

09:21

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

14:46

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

12:29

Rauno Parras: parem viis spordikeskust kui üks multifunktsionaalne hall

15:08

Johanna Talihärm valiti Euroopa Olümpiakomiteede sportlaskomisjoni juhiks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo