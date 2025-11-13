Wolverhampton nimetas uueks peatreeneriks endise mängija

Seni esiliigaklubi Middlesbrough'd juhendanud Edwards sõlmis Wolvesiga kolme ja poole aasta pikkuse lepingu. Wolves pidi kokkuleppeni jõudmiseks maksma Middlesbrough'le 3,5 miljoni euro suuruse kompensatsiooni.

"Tunnen Robi väga hästi ja olen näinud, kuidas ta on igas klubis arenenud," sõnas Wolvesi juhatuse esimees Jeff Shi. "Me vajame uut lähenemist ja uut identiteeti. Robi filosoofia ja ideed aitavad meil alustada uut peatükki."

Edwards mängis Wolvesi särgis neli hooaega ja esindas klubi kokku 111 kohtumises. 2016. aastal töötas ta lühikest aega Wolvesi peatreeneri kohusetäitjana.

Wolvesi järgmine kohtumine toimub 22. novembril, kui koduliigas võõrustatakse Crystal Palace'it.