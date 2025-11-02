X!

Inglismaa kõrgliiga punane latern vallandas peatreeneri

Jalgpall
Vitor Pereira.
Vitor Pereira. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas viimasel kohal olev Wolverhampton Wanderers loobus peatreener Vitor Pereira teenetest.

Wolves on senise kümne mänguga teeninud vaid kaks punkti. Kuigi 17. positsioon, mis tagab tippseltskonda püsimajäämise, on kaheksa punkti kaugusel, andsid klubi fännid juba mõnda aega tagasi selge signaali oma meelsuse kohta.

Laupäeval võõrsil 0:3 Brightonile kaotatud mängu ajal hüüdsid toetajad Pereirale: "Hommikul saad kinga!". Samasugused hüüded kõlasid ka eelmise vooru kodumängus Burnleyga, mille Wolves kaotas 2:3.

57-aastane Pereira võttis ohjad üle mullu detsembris ning tema tüürimisel roniti väljalangemistsoonist välja ja lõpetati eelmisel hooajal 16. kohal. Ta sõlmis alles poolteist kuud tagasi uue lepingu, mis pidi kehtima kuni 2028. aasta suveni.

Wolves teatas veel, et kuni uue peatreeneri ametisse määramiseni vastutavad treeningute eest akadeemia treenerid James Collins ja Richard Walker. Wolvesi järgmine kohtumine toimub 8. novembril, kui kõrgliiga 11. vooru raames sõidetakse külla Chelseale.

Toimetaja: Henrik Laever

premium liiga

jalgpalliuudised

