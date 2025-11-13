Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

Anna-Liisa Taltsist sai neljapäeval esimene Eesti naine, kes purjetanud üksi üle Atlandi ookeani, läbides kokku ligemale 7500 kilomeetrit ehk veidi enam kui 4000 meremiili.

Talts lõpetas Mini Transati nimelise võistluse, finišeerides oma 6,5-meetrisel purjekal Guadeloupel. "Ma olen rõõmus, et suutsin oma eesmärgi täita," sõnas eestlanna pärast katsumust.

Talts finišeeris kohaliku aja järgi kell 3.20 varahommikul. Kokku kestis kaheetapiline ookeanisõit 18 päeva, 17 tundi ja 20 minutit.

"Paljud teevad MBA kraadi, mina otsustasin läbida üksinda Atlandi-ületuse," selgitas ta, olles lõpetanud oma klassis 52. kohaga. Oma purjeka Nolita tõi ta finišisse laitmatus seisukorras. "Minu jaoks oli palju raskem võidelda iseendaga kui hoolitseda jahi eest."

"Mul on raske kirjeldada, mida ma praegu tunnen. Siia jõuda... see on nii teistsugune kui kõik, mis merel toimus. See oli pikk teekond, vahel väga raske, aga ma sain ka palju magada!" tunnistas ta. "Ausalt, mul ei olnud mingeid erilisi ootusi ja mul oli raske ette kujutada, mida tähendab veeta nii palju päevi üksi ookeanil. Aga lõpuks läks kõik hästi — ja ma tegin selle ära!"

Talts on nüüd esimene eestlanna, kes selle võistluse lõpetanud. "Ma arvan, et see lihtsalt pidi juhtuma. Mul on selle üle hea meel, aga kõige rohkem loodan, et tulevikus tuleb veel teisi, kes selle seikluse ette võtavad," kommenteeris ta.

"Eestis on mõned inimesed Mini-klassis varem sõitnud ning ma olin väga uudishimulik, et soolopurjetamisest rohkem teada saada. Hakkasin nendega suhtlema ja üsna kiiresti, kui kuulsin Mini-kogukonnast, sain aru, et see on midagi, mida ma pean kogema. Pärast kahte aastat kvalifikatsioonivõistlusi toitis just see Mini-klassi perekond minu soovi osaleda."

Talts rõõmustas eesmärgi täitumise üle. "Atlandi ookeani ületamine oli lihtne. Kaks aastat tööd selle nimel - see oli raske. Oli veidi uskumatu, et olengi nüüd kohal. Mul oli lihtsalt nii hea meel näha kõiki sõpru sadamas, kellega koos me seda tegime! Ja igatsen neid, kes minust praegu kaugel!"

Tema teekond algas 21. septembril Les Sables d'Olonne'ist, sihiks esimese etapi finiš Kanaaridel. Esimestel päevadel vaevas tugev merehaigus ja purunes pukspriit, mis jättis ta ilma kahest purjest. Kuid juba kolmandaks päevaks harjus ta olukorraga, paigaldas varupukspriidi ja leidis taas rütmi.

25. septembril tühistasid korraldajad esimese etapi orkaan Gabrielle tõttu, mille puhangud ulatusid 60 sõlmeni ja lained kaheksa meetrini, pidades silmas eelkõige purjetajate turvalisust. Võistlejad suunati tormivarju Portugali rannikule, kus Anna-Liisa taastas isa Andrese tolle abikaasa Kristi Taltsi abiga oma jahi võistluskorda ja jätkas iseseisvalt teekonda Kanaaridele, et olla valmis teiseks etapiks.

Mini Transati teine ja pikim etapp sai stardi 25. oktoobril Santa Cruz de La Palmalt, sihiks 2700 meremiili ehk ligi 5000 km kaugusel Guadeloupe saar Kariibidel. Ookeani ületamisel oli edu võtmeks sobivate passaattuulte leidmine ja optimaalseim marsruut.

Mini Transat on üks maailma legendaarsemaid soolopurjetamise võistlusi. See on teekond, mis algab Prantsusmaal ja lõpeb Kariibidel, kestes kaks kuni kolm nädalat. Võistlejad seilavad 6,5-meetristel jahidel, millele on kehtestatud äärmiselt ranged ohutusnõuded.

Tegemist on võistlusega, kus inimlik pühendumus, julgus, teadmised ja kogemused on esmatähtsad, asendades tehnoloogia võimekuse ja võimalused, sest osalejad ei tohi kasutada telefone, nutiseadmeid ega internetti. Navigeerimiseks on lubatud vaid paberkaardid ja lihtne GPS, mis näitab asukohta ja käsitsi sisestatud punkte.

Mini klassi peetakse avameresõidu inkubaatoriks, kust on sirgunud tänapäeva innovaatilisemad jahid ja edukaimad soolopurjetajad. Ainuüksi kvalifitseerumine Mini Transatile on suur saavutus: igal aastal valitakse välja vaid 90 osalejat, kes on kogunud piisavalt kvalifikatsioonimiile ja sooritanud kohustusliku 1000-meremiilise soolosõidu.