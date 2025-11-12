Talialade liit ei taha krossijooksu ega cyclo-crossi taliolümpial näha

Taliolümpiamängude programmi kuuluvate spordialade liit WOF ei taha tulevaste talimängude kavas näha suviseid alasid nagu krossijooksu ega cyclo-crossi.

Septembris lõi rahvusvaheline olümpiakomitee ROK olümpiatuleviku töögrupi, mille ülesanne on arutleda OM-programmi ja sinna kuuluvate alade vahetamise üle.

Oktoobris rääkis rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe, et 2030. aasta taliolümpia võistlusprogrammi võiksid olla kaasatud ka nii-öelda kevad-sügisesed alad nagu krossijooks ja cyclo-cross.

Taliolümpiaalade liit WOF seda aga ei soovi. "Taliolümpiaföderatsioonid usuvad, et sellised ettepanekud ei ole taliolümpiamängude tuleviku huvides. WOF usub kindlalt, et selline lähenemine mõjub negatiivselt identiteedile ja pärandile, mis muudavad taliolümpiamängud unikaalseks," vahendab Reuters WOF-i teadet.

"Taliolümpiaga tähistame spordialasid, mida harrastatakse lumel ja jääl ning millel on eriline kultuur, sportlased ja toimumispaigad," lisas föderatsioon.

WOF-i liikmeteks on bobikelgutamise ja skeletonisõidu, kurlingu, kelgutamise, uisutamise, jäähoki ning suusatamise ja lumelauasõidu rahvusvahelised alaliidud. 2030. aastal korraldab talimänge Prantsusmaa, neli aastat hiljem Salt Lake City.