Talialade liit ei taha krossijooksu ega cyclo-crossi taliolümpial näha

Olümpialiikumine
Cyclo-crossi EM Belgias
Cyclo-crossi EM Belgias Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Olümpialiikumine

Taliolümpiamängude programmi kuuluvate spordialade liit WOF ei taha tulevaste talimängude kavas näha suviseid alasid nagu krossijooksu ega cyclo-crossi.

Septembris lõi rahvusvaheline olümpiakomitee ROK olümpiatuleviku töögrupi, mille ülesanne on arutleda OM-programmi ja sinna kuuluvate alade vahetamise üle.

Oktoobris rääkis rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe, et 2030. aasta taliolümpia võistlusprogrammi võiksid olla kaasatud ka nii-öelda kevad-sügisesed alad nagu krossijooks ja cyclo-cross.

Taliolümpiaalade liit WOF seda aga ei soovi. "Taliolümpiaföderatsioonid usuvad, et sellised ettepanekud ei ole taliolümpiamängude tuleviku huvides. WOF usub kindlalt, et selline lähenemine mõjub negatiivselt identiteedile ja pärandile, mis muudavad taliolümpiamängud unikaalseks," vahendab Reuters WOF-i teadet.

"Taliolümpiaga tähistame spordialasid, mida harrastatakse lumel ja jääl ning millel on eriline kultuur, sportlased ja toimumispaigad," lisas föderatsioon.

WOF-i liikmeteks on bobikelgutamise ja skeletonisõidu, kurlingu, kelgutamise, uisutamise, jäähoki ning suusatamise ja lumelauasõidu rahvusvahelised alaliidud. 2030. aastal korraldab talimänge Prantsusmaa, neli aastat hiljem Salt Lake City.

Toimetaja: Anders Nõmm

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

