Coe: krossijooks ja cyclo-cross võiksid taliolümpiaaladeks saada

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe ütles, et krossijooksul ja cyclo-crossil on hea võimalus pääseda 2030. aasta taliolümpiamängude võistlusprogrammi.

Coe kuulub rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) olümpiaprogrammi tuleviku üle arutavasse töögruppi ning ütles, et krossijooks võib teha enam kui sajandi järel tagasituleku olümpiaprogrammi, aga talvel.

"Ma arvan, et selleks on praegu hea võimalus. Ühtlasi on selleks ka hea aeg, sest Kirsty (ROK-i president Kirsty Coventry - toim) on valmis programmi osas teisiti mõtlema. Millised alad võiksid areenilt välja minna, mida suve ja talve vahel vahetada," selgitas Coe.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu presidendi sõnul on tema nägemus selline, et krossijooks ja cyclo-cross kasutaks taliolümpial sama võistlustrassi. "Ma olen tahtnud krossijooksu olümpial näha juba pikka aega. Palju põhjuseid, mõned neist emotsionaalsed, aga sellega saaks ka Aafrika riigid taliolümpiale korralikult kaasata. Ausalt öeldes ei ole me seda teinud," lisas Coe.

Tema sõnul on rahvusvahelise jalgrattaliidu president David Lappartient selle ideega nõus ja need kaks ala võiksid juba 2030. aastal Prantsuse Alpides toimuval taliolümpial programmi kuuluda. "ROK-i osas peaks olümpiahartat muutma, sest jooks toimuks lume ja jää peal ja seda pole viimasel ajal ka just palju olnud. Aga [krossijooks] on sisuliselt talispordiala," selgitas Coe.

Lisaks on ROK-i olümpiatuleviku töögrupp arutanud olümpiaprogrammi suuruse üle. Kas spordialasid võiks lisada, eemaldada ja suve ning talve vahel vahetada. "Kirsty on palunud meil nende küsimustega kiiremas korras tegeleda. Peame juba järgmisel aastal päris suuri otsuseid vastu võtma," ütles Coe.

Krossijooks kuulub küll olümpiamängudel moodse viievõistluse hulka, aga eraldi alana joosti krossijooksu vaid kolmel olümpial ning viimati 1924. Pariisis. Kõik kolm olümpiakulda kuuluvad soomlastele: Paavo Nurmi võidutses 1920. aastal Antwerpenis ja 1924. aastal Pariisis, vene lipu all võistelnud Hannes Kolehmainen tuli 1912. aastal Stockholmis esimeseks olümpiavõitjaks. Võistkondlikus arvestuses on Soome võitnud kaks olümpiakulda, 1912. võidutses kodupubliku ees Rootsi koondis. Naised olümpiamängudel krossijooksu joosta saanud pole.

Cyclo-cross on jalgrattaspordi ala, kus võistlejad peavad maastikusõidul ületama ka takistusi, on olümpiamängudele pürginud pikalt, aga pole veel sellele lavale pääsenud.