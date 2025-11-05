X!

U-19 noored sõidavad valikturniirile ilma Paalbergita

Eesti U-19 jalgpallikoondis mängus Iisraeli vastu
Eesti U-19 jalgpallikoondis mängus Iisraeli vastu
Eesti noormeeste U-19 jalgpallikoondise peatreener Siim Valtna teatas nimekirja mängijatest, kellega sõidetakse Portugalis toimuvale EM-valikturniirile.

Eesti koondise vastasteks on lisaks võõrustajatele ka Belgia ja Põhja-Makedoonia eakaaslased. Kõigepealt mängib Eesti 12. novembril kell 19 Portugaliga, 15. novembril kell 16 kohtutakse Belgiaga ja 18. novembril kell 19 Põhja-Makedooniaga.

Noortekoondislaste hulgas pole aga septembris U-19 koondist esindanud Pärnu Vapruse ründajat Marten-Chris Paalbergi, kes sai oktoobris toimunud MM-valikmängus Moldova vastu A-koondise eest debüüdi, kirjutab Soccernet.ee. 17-aastane Paalberg on Premium liigas 15 tabamusega paremuselt teine skooritegija. 

Tõenäoliselt tähendab see, et Paalberg kuulub A-koondise peatreeneri Jürgen Henni valikusse 13. novembri MM-valikkohtumiseks Norra ja 18. novembri sõprusmänguks Küprose vastu.

U-19 koondis novembrikuu laagriks:

Väravavahid
Jan Martti Vainula (18.07.2007) – Harju JK Laagri
Christopher Lahe (25.10.2007) – Viimsi JK

Kaitsjad
Mark Hendrik Kukk (07.11.2007) – Tallinna FC Flora
Airon Kollo (21.07.2007) – JK Tallinna Kalev
Nikita Kalmõkov (12.09.200) – Tallinna FC Flora
Johannes Lillemets (20.11.2008) – Nõmme Kalju FC
Mait Vaino (17.05.2007) – Tartu JK Tammeka
Hubert Liiv (17.08.2007) – Tallinna FCI Levadia
Fjodor Jekimov (25.05.2007) – Nõmme Kalju FC

Poolkaitsjad
Romet Nigula (25.12.2007) – Paide Linnameeskond
Remo Valdmets (06.01.2008) – Tallinna FC Flora
Oscar De Pizzol (28.06.2007) – JK Tallinna Kalev
August Kamarin Wagner (09.05.2007) – Boldklubben af 1893 (DEN)
Trevor Hint (14.05.2008) – Wolfsburg (GER)

Ründajad
Matthias Limberg (13.02.2007) – Pärnu JK Vaprus
Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora
Tony Varjund (21.06.2007) – Utrecht (NED)
Nikita Baljabkin (13.09.2007) – JK Narva Trans
Aleksandr Lohmatov (09.01.2007) – Frosinone (ITA)
Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia

Peatreener: Siim Valtna

Toimetaja: Anders Nõmm

