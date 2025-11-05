U-19 noored sõidavad valikturniirile ilma Paalbergita

Eesti koondise vastasteks on lisaks võõrustajatele ka Belgia ja Põhja-Makedoonia eakaaslased. Kõigepealt mängib Eesti 12. novembril kell 19 Portugaliga, 15. novembril kell 16 kohtutakse Belgiaga ja 18. novembril kell 19 Põhja-Makedooniaga.

Noortekoondislaste hulgas pole aga septembris U-19 koondist esindanud Pärnu Vapruse ründajat Marten-Chris Paalbergi, kes sai oktoobris toimunud MM-valikmängus Moldova vastu A-koondise eest debüüdi, kirjutab Soccernet.ee. 17-aastane Paalberg on Premium liigas 15 tabamusega paremuselt teine skooritegija.

Tõenäoliselt tähendab see, et Paalberg kuulub A-koondise peatreeneri Jürgen Henni valikusse 13. novembri MM-valikkohtumiseks Norra ja 18. novembri sõprusmänguks Küprose vastu.

U-19 koondis novembrikuu laagriks:

Väravavahid

Jan Martti Vainula (18.07.2007) – Harju JK Laagri

Christopher Lahe (25.10.2007) – Viimsi JK

Kaitsjad

Mark Hendrik Kukk (07.11.2007) – Tallinna FC Flora

Airon Kollo (21.07.2007) – JK Tallinna Kalev

Nikita Kalmõkov (12.09.200) – Tallinna FC Flora

Johannes Lillemets (20.11.2008) – Nõmme Kalju FC

Mait Vaino (17.05.2007) – Tartu JK Tammeka

Hubert Liiv (17.08.2007) – Tallinna FCI Levadia

Fjodor Jekimov (25.05.2007) – Nõmme Kalju FC

Poolkaitsjad

Romet Nigula (25.12.2007) – Paide Linnameeskond

Remo Valdmets (06.01.2008) – Tallinna FC Flora

Oscar De Pizzol (28.06.2007) – JK Tallinna Kalev

August Kamarin Wagner (09.05.2007) – Boldklubben af 1893 (DEN)

Trevor Hint (14.05.2008) – Wolfsburg (GER)

Ründajad

Matthias Limberg (13.02.2007) – Pärnu JK Vaprus

Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora

Tony Varjund (21.06.2007) – Utrecht (NED)

Nikita Baljabkin (13.09.2007) – JK Narva Trans

Aleksandr Lohmatov (09.01.2007) – Frosinone (ITA)

Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia

Peatreener: Siim Valtna