KUULA | "Võimlas" räägiti iluuisutamisest ja pallimängudest

Foto: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Vikerraadio spordisaates "Võimla" räägiti sel korral nii iluuisutamisest, tennisest kui pallimängudest siin- ja sealpool ookeani.

Milano Cortina taliolümpiamängudeni on jäänud kolm kuud. Eesti koondis võib paisuda rõõmustavalt suureks, sealjuures on heas hoos iluuisutaja Aleksandr Selevko

Uisuliit edaspidi täiskasvanute Eesti meistrivõistlustele alla 17-aastaseid sportlasi ei luba. Kas see otsus on põhjendatud või teeb andekatele noorsportlastele liiga?

Tenniseaasta hakkab lõppema. Lisaks Mark Lajalile on hea võimalus Austraalia lahtiste meistrivõistluste kvalifikatsiooni pääseda ka Daniil Glinkal. Mis peab selleks järgmistel nädalatel juhtuma?

Sel nädalal lõppeb kodune jalgpalli meistriliiga hooaeg ja paljudele Eesti korvpalluritele algas hooaeg üliõpilasliigas NCAA.

"Võimlas" lahkasid teemasid Maarja Värv, Anders Nõmm, Ivar Lepik ja Juhan Kilumets.

Toimetaja: ERR Sport

