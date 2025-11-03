Mihkel Kirves naasis vigastuspausilt

Eesti korvpallur Mihkel Kirvese klubi Jonava kaotas Leedu meistriliiga kohtumises kodus Utena Juventusele 82:98 (18:21, 18:23, 19:29, 27:25) ja sai tabelisse ühe võidu kõrvale juba kuuenda kaotuse.

Suvel hüppeliigese operatsioonil käinud Kirves tuli alles esimest korda sel hooajal väljakule, viibides platsil 16 minutit ja visates kolm punkti (kahesed 0/2, vabavisked 3/4). Lisaks võttis ta kaks lauapalli, tegi kaks vaheltlõiget, kaotas korra palli ja tegi ühe vea.

Jonava paremad olid Džiugas Slavinskas 18 ja Eimantas Stankevicius 17 punktiga, võitjate parim Lukas Uleckas korjas omadele 20 silma.

Sel hooajal seitsmest mängust vaid ühe võitnud Jonava on üheksa meeskonna seas viimasel positsioonil. Hooaega kolme kaotusega alustanud Juventus on tõusnud nüüd kolme võidu ja nelja kaotuse peale.

Alanud nädalal on seisab Jonaval ees veel tervelt kaks kohtumist: neljapäeval mängitakse karikasarjas Kedainiai Nevežisega ja pühapäeval sõidetakse liigamänguks külla Vilniuse Rytasele.